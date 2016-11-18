Димитрис Итудис: "Было важно реабилитироваться после прошлой игры"

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис после победы над литовским "Жальгирисом" в 8-м туре Евролиги со счетом 95:86 рассказал о том, как важно было для команды реабилитироваться после поражения от турецкой "Дарюшафаки".

– Я хочу поздравить мою команду с победой. Мы смогли вернуться после плохого старта. Мы потеряли Нандо де Коло два дня назад. Нам нужно было реабилитироваться после игры с "Даруссафакой". Мы сражались до конца и переломили ход встречи, которая началась для нас с отставания, как и прошлая игра в Турции. Это важно для нас. Когда "Жальгирис" повел плюс семь очков, мы все таки смогли собраться. Все игроки верили в победу. Не считая Теодосича и Хиггинса, которые агрессивно провели матч, хотелось бы выделить так же Аарона Джексона и Джеффа Эйрса, которые выполнили поставленные перед ними задачи. Эйрс очень хорошо сыграл в обороне и нападении. "Жальгирис" хорошая команда, но нам нужна была победа. (Сергей ФИШ)