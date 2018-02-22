13:56 | Баскетбол — Евролига

Димитрис Итудис: "Баскония" всегда была жестким соперником"


Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча против "Басконии" в регулярном чемпионате Евролиги отметил сложность встречи. По его словам, армейцам предстоит соблюдать концентрацию.

– Нам предстоит очередной тяжелый матч, "Баскония" всегда была жестким соперником, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Сейчас разгар паузы в национальных чемпионатах, и мы потратили время на то, чтобы хорошо подготовиться к матчу. Нам понадобится вся наша концентрация, и, надеюсь, нас придет поддержать большое количество болельщиков.

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https://cskabasket.com/news/?id=16933

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