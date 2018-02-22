Димитрис Итудис: "Баскония" всегда была жестким соперником"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча против "Басконии" в регулярном чемпионате Евролиги отметил сложность встречи. По его словам, армейцам предстоит соблюдать концентрацию.

– Нам предстоит очередной тяжелый матч, "Баскония" всегда была жестким соперником, – цитирует пресс-служба ЦСКА Итудиса. – Сейчас разгар паузы в национальных чемпионатах, и мы потратили время на то, чтобы хорошо подготовиться к матчу. Нам понадобится вся наша концентрация, и, надеюсь, нас придет поддержать большое количество болельщиков.