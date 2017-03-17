Димитрис Итудис: "Баскония" доказала, что является качественной командой"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии выездного матча Евролиги с "Басконией" отметил, что соперник хорошо действует дома.



– Для нас это будет еще одна сложная игра. "Баскония" доказала, что является качественной командой, – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Они играют здорово, особенно дома. Каждый знает, как болельщики в Витории поддерживают своих. В то же время этот матч очень важен для нас. Несмотря на то что мы обеспечили себе участие в плей-офф, продолжаем бороться за сохранение места в четверке сильнейших, которая позволяет получить преимущество своей площадки.