Ди Бост: "Химки" могут выйти в "Финал четырех" Евролиги"

Разыгрывающий "Химок" Ди Бост уверен, что команда может выйти в "Финал четырех" Евролиги. Также он рассчитывает, что обойдется в этом сезоне без травм.

– Хочу обойтись без травм и помочь своей команде выиграть как можно больше матчей, - цитируют "Известия" Боста. - Считаю, что у нас подобрался очень сильный состав, способный на многое в этом сезоне.

– Например, пробиться в "Финал четырех" Евролиги?

– Почему бы и нет. Мы можем выйти в "Финал четырех". Хотя конкуренция в Евролиге будет очень и очень высокая.

– А что скажете об уровне Единой лиги ВТБ?

– Я знаю, что здесь много талантливых баскетболистов с опытом игры в НБА. Я посмотрел составы наших конкурентов и могу сказать, что легких матчей у нас точно не будет. Это очень сильный турнир, на который мы серьезно настроены.