Деян Радонич: "Црвена Звезда" попала на ЦСКА в очень неудобный момент"

Главный тренер "Црвены Звезды" Деян Радонич перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА отметил, что его команде предстоит встреча с соперником, который будет полон желания оправдаться за проигрыш в предыдущем поединке. Армейцы 23 декабря проиграли на своей площадке "Фенербахче" (79:95 ОТ). Матч в Белграде состоится 29 декабря.

- Мы заканчиваем год наших побед матчем с чемпионом Европы, - приводит blic.rs слова Радонича. - В Белграде будет еще один большой баскетбольный вечер. У ЦСКА есть Теодосич и Де Коло, но и другие игроки очень высокого уровня. Они доказали это в отсутствие лидеров. В этом году ЦСКА претендует на победу в Евролиге. Сделаем все возможное, чтобы подарить радость нашим болельщикам.

Мы понимаем, что предстоит играть против ЦСКА, который набирает в среднем 90 очков за игру. Кроме того, мы попали на армейцев в очень неудобный момент, когда они проиграли "Фенербахче".