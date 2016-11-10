Деян Радончич: "Лэнгфорд выиграл для УНИКСа матч"

Главный тренер "Црвены Звезды" Деян Радончич после поражения от УНИКСа (62:65) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что защитник соперника Кит Лэнгфорд практически в одиночку вырвал победу для своей команды. Лэнгфорд стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 23 очка, и забил решающий трехочковый бросок при счете 60:62.

– Мы играли хорошо в защите, у нас был шанс победить, но в последние две минуты матча проиграли эту встречу, – цитирует "Р-спорт" Радончича. – Позволили УНИКСу забить и поэтому проиграли. Кит Лэнгфорд играет великолепно сейчас против всех команд и в защите, и в атаке. Мы не смогли его сдержать в конце матча. Он выиграл его для УНИКСа.