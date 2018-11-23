Дэвид Блатт: "Жаль, Мишель Обама не баллотировалась в президенты, я бы проголосовал за нее"

Главный тренер "Олимпиакоса" Дэвид Блатт в шутку удивился малому количеству вопросов после матча регулярного сезона Евролиги против "Реала" (88:83). Бывший главный тренер сборной России пошутил, что ему нужны еще вопросы и внезапно заговорил о геополитике.

- Давайте еще вопрос. После игры с "Панатинаикосом" мне задали тысячу вопросов, - сказал Блатт. - После матча с "Реалом" мне задают два вопроса. Вы что, шутите?

Спросите что угодно. Вам нужно мнение по геополитической ситуации на Ближнем Востоке, я могу поговорить об этом.

- Не под запись?

- Не под запись. Мир в большой заднице. С такими лидерами государств нас ждут серьезные проблемы. Жаль, что Мишель Обама не стала баллотироваться в президенты, я бы проголосовал за нее.