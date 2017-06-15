Дэвид Блатт продолжит работать в "Дарюшафаке" в сезоне-2017/18

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт продолжит тренировать "Дарюшафаку" в следующем сезоне, несмотря на предложение со стороны "Маккаби" из Тель-Авива, сообщает Sportando со ссылкой на представителей израильского клуба.

58-летний специалист работает в турецком клубе с 2016 года. В прошлом сезоне под его руководством команда вышла в плей-офф Евролиги, уступив в 1/4 финала "Реалу". В сезоне-2017/18 "Дарюшафака" сыграет в Еврокубке.