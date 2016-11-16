Дэвид Блатт: "Победа над ЦСКА много значит для "Дарюшафаки"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт отметил, что победа над ЦСКА (91:83) в матче Евролиги очень много значит для его команды. Отметим, что для армейцев это поражение стало первым в турнире.

– Мы бились изо всех сил, эта победа много значит для клуба, для нашего проекта. Победа над действующим чемпионом много говорит о нас, о силе нашей команды, – цитирует "Р-Спорт" Блатта. Этот матч показал – если ты играешь сердцем, играешь командой, у тебя будет шанс добиться успеха даже в игре с лучшей командой Европы.