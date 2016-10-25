18:31 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Дэвид Блатт: "Ожидаю очень сложной игры с УНИКСом"

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Главный тренер турецкого "Дарюшафака" Дэвид Блатт признался, что ждет сложной игры с УНИКСом в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.

- С радостью вернулся в Россию, - цитирует "Р-Спорт" Блатта. - В Казани всегда играть нелегко, я уже в этом убеждался. Я работал с Евгением Пашутиным (главный тренер УНИКСа. - Прим. "СЭ"), и наше сотрудничество было успешным. Я уважаю его работу в УНИКСе. Я ожидаю очень сложной игры сегодня.

Не стал бы говорить, что проигранные четвертые четверти на старте Евролиги - это какая-то особенность УНИКСа, его слабость. Если вы заметили, почти все матчи на старте Евролиги очень напряженные, все решается в концовках. А в концовках может случиться все - один точный бросок, одна лишняя потеря могут поменять все. В конце концов, судьбы почти всех матчей решаются в концовках.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161025/1111300453.html

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