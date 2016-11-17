Дэвид Блатт: "Особой радости от победы над ЦСКА не испытываю"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт в интервью агентству "Р-Спорт" выразил удовлетворение стартом клуба в Евролиге. Также он отметил важность победы над ЦСКА (91:83), как над действующим обладателем трофея.

– Пять побед в первых семи матчах Евролиги, второе место в турнирной таблице – вы, должно быть, более чем довольны таким началом сезона для "Дарюшафаки"?

– У нас совершенно новая команда, новый проект, и, конечно, такие результаты в первых семи матчах не могут не радовать. Мы удовлетворены там, как вошли в сезон, какой уровень баскетбола демонстрируем.

– Является ли победа над ЦСКА чем-то особенным лично для вас?

– У меня ведь много друзей в ЦСКА, в России, поэтому никакой особой радости от победы над армейцами я не испытываю. Главное, что нам удалось обыграть действующего чемпиона, лучшую команду Евролиги – вот факт, который делает меня счастливым. Победа над ЦСКА – это действительно большое событие для клуба, большое дело для команды в плане обретения уверенности.