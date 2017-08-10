Дэвид Блатт: "Химки"? Еще в мае решил, что я останусь в "Дарюшафаке"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт в интервью "Известиям" отметил, что у него были предложния от российских клубов. По словам специалиста, он решил остаться в турецкой команде еще в мае.

– Этим летом появилась информация, что вы можете возглавить "Химки". Это соответствует действительности?

– Скажу так: я разговаривал с представителями российских клубов, но еще в мае принял решение, что продолжу тренировать "Дарюшафаку". Я не люблю бросать проекты на середине пути. В прошлом сезоне мы с ходу вышли в плей-офф Евролиги, оставив за бортом восемь очень сильных клубов. В плей-офф навязали достойную борьбу "Реалу", но всё же уступили им дорогу в "Финал четырех". В полуфинале турецкой лиги мы уступили победителю Евролиги — "Фенербахче". Поэтому в новом сезоне я хочу выиграть трофей с "Дарюшафакой".

– Многие связывали ваш уход из "Дарюшафаки" с тем, что клуб не будет играть в Евролиге-2017/18?

– В Евролиге было бы очень интересно, но обстоятельства сложились таким образом, что клуб будет выступать в еврокубке. Надеюсь, что мы выиграем турнир и квалифицируемся в Евролигу-2018/19. Мы способны на это.