Дэвид Блатт: "Дарюшафака" даже не близка к уровню "Фенербахче" и ЦСКА"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт считает, что его команда пока не в оптимальной форме. Экс-наставник сборной России выразил такое мнение даже после победы над "Фенербахче" на турнире в Задаре.

– Мы играли против финалиста Евролиги, возглавляемого величайшим тренером, – цитирует Eurohoops Блатта. – Мы победили, но это был всего лишь подготовительный турнир. Победа – шаг вперед, но не более того. Мне понравилось, что мы играли жестко и боролись. Слышал, что люди говорят, будто мы одна из передовых команд Европы на данный момент. Но мы еще не на таком уровне. Это будет наш второй сезон в Евролиге. В прошлом году попали в топ-16. Мы пока даже не близки к тому уровню, на котором "Фенербахче" или ЦСКА. Но если игроки мотивированы, у нас есть шанс прогрессировать. Нужно улучшать игру с каждым днем.