Де Коло вошел в первую символическую пятерку Евролиги-2016/17

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло попал в первую символическую пятерку Евролиги сезона-2016/17, сообщается на официальном сайте турнира. Пятерки определялись по итогам голосования болельщиков и журналистов.

В первую пятерку также вошли Серхио Льюль ("Реал" Мадрид), Богдан Богданович ("Фенербахче"), Георгиос Принтезис ("Олимпиакос") и Экпе Удох ("Фенербахче").

Одноклубник Де Коло разыгрывающий Милош Теодосич попал во вторую пятерку, куда также вошли Брэд Ванамэйкер ("Дарюшафака"), Николо Мелли ("Бамберг"), Брайнт Данстон ("Анадолу Эфес") и Густаво Айон ("Реал").

"Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. В полуфиналах турнира встретятся ЦСКА – "Олимпиакос" и "Фенербахче" – "Реал".