Де Коло, Теодосич и Лэнгфорд - претенденты на звание самого ценного игрока Евролиги

Три игрока из российских клубов вошли в список претендентов на получение приза самого ценного игрока Евролиги в этом сезоне, сообщается на сайте турнира. В список вошли защитник ЦСКА Нандо де Коло и Милош Теодосич, а также защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд.

Также в список вошли:

Деррик Браун ("Эфес Пилсен"), Лука Дончич, Серхио Льюль, Энтони Рэндольф (все – "Реал"), Огньен Кузмич ("Црвена Звезда"), Николо Мелли ("Бамберг"), Георгиос Принтезис, Василис Спанулис (оба – "Олимпиакос"), Крис Синглтон ("Панатинаикос"), Экпе Удох ("Фенербахче"), Йоханнес Войтманн ("Баскония") и Брэд Уонамейкер ("Дарюшафака").

Победителя будут выбирать болельщики и представители СМИ с помощью голосования.