"Дарюшафака" Блатта проиграла "Олимпиакосу"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Дарюшафака" на своей площадке уступила "Олимпиакосу" – 71:77. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Уилл Клайберн, набравший 21 очко. У греков 15 баллами отметились Мэтт Лоджески и Георгиос Принтезис.

Для команды Дэвида Блатта это поражение стало пятым в десяти играх. "Олимпиакос" одержал свою шестую победу.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Дарюшафака" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 71:77 (21:24, 13:19, 17:14, 20:20)

Д: Клайберн (21), Уонамейкер (11), Альдемир (10).

О: Принтезис (15), Лоджески (15 + 7 подборов), Спанулис (13), Грин (10).