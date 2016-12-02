21:49 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Дарюшафака" Блатта проиграла "Олимпиакосу"

0
0
0

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Дарюшафака" на своей площадке уступила "Олимпиакосу" – 71:77. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Уилл Клайберн, набравший 21 очко. У греков 15 баллами отметились Мэтт Лоджески и Георгиос Принтезис.

Для команды Дэвида Блатта это поражение стало пятым в десяти играх. "Олимпиакос" одержал свою шестую победу.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Дарюшафака" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 71:77 (21:24, 13:19, 17:14, 20:20)

Д: Клайберн (21), Уонамейкер (11), Альдемир (10).

О: Принтезис (15), Лоджески (15 + 7 подборов), Спанулис (13), Грин (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ