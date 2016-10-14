"Дарюшафака" Блатта победила "Црвену Звезду" в Евролиге

"Милан" нанес поражение "Маккаби" из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 99:97. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Эндрю Гаудлок, набравший 27 очков.

В параллельной встрече "Црвена Звезда" уступила дома "Дарюшафаке" – 70:73. Напомним, турецкий клуб тренирует бывший наставник "Кливленда" и сборной России Дэвид Блатт. Эта встреча была для него первой с новым клубом в Евролиге.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) – "Маккаби" Т-А (Израиль) – 99:97 (25:24, 19:20, 28:21, 27:32)

Мил: Хикман (22), Макван (18), Радульица (15).

Мак: Гаудлок (27), Смит (18), Ландесберг (15).

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Дарюшафака" (Турция) – 70:73 (24:17, 20:13, 8:16, 18:27)

Ц: Кузмич (16), Гудурич (13), Митрович (12).

Д: Клайберн (19), Бертанс (13), Уонамэйкер (11).