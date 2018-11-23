ЦСКА – "Жальгирис": сбой счетчика 24 секунд произошел по вине оператора

Евролига сделала заявление по итогам расследования инцидента, связанного с ошибкой в работе счетчика 24 секунд в концовке матча регулярного чемпионата ЦСКА – "Жальгирис" (99:97 ОТ).

В одной из атак гостей на финише четвертой четверти произошла ошибка в работе счетчика 24 секунд – он перескочил с 18-й на 14-ю секунду. Таким образом, время владения литовской команды было сокращено на четыре секунды. Выяснилось, что повлиять на работу счетчика мог только его оператор.

Евролига проводит дисциплинарное разбирательство, чтобы выяснить, была ли данная ошибка оператора нарушением дисциплинарного кодекса.

ЦСКА - "Жальгирис": армейцы выступили с официальным заявлением