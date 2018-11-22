ЦСКА – "Жальгирис": Армейцы выступили с официальным заявлением

ЦСКА опубликовал официальное заявление с признанием ошибки в работе счетчика в концовке четвертой четверти на матче регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (99:97 ОТ). Президент армейского клуба Андрей Ватутин заявил, что в действиях судей и технического персонала не было злого умысла.

Вчера на матче ЦСКА – "Жальгирис" в одной из атак гостей на финише четвертой четверти произошла ошибка в работе счетчика 24 секунд, и время владения литовской команды было сокращено на четыре секунды.

– От имени ПБК ЦСКА заявляю, что никакого умысла в действиях судейского столика и технического персонала арены не было, – приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА. – Мы признаем свою ответственность за работу оборудования арены и судейского столика, однако контроль за временем игры, в соответствии с регламентом Евролиги и официальными правилами ФИБА, осуществляется арбитрами в поле. По ходу игры инцидент не был своевременно замечен никем из участников матча – ни нами, ни тренерским штабом "Жальгириса", ни арбитрами. Кроме того, протест по итогам матча "Жальгирисом" также не подавался. Состоявшаяся после игры диагностика оборудования не выдала ошибок, оператор счетчика времени на атаку отрицает какие-либо собственные действия в момент инцидента.

Нам искренне жаль, что непреднамеренная ошибка поставила под сомнение результат огромного труда игроков и тренеров, искренние эмоции болельщиков обеих команд.

Все необходимые материалы будут переданы нами в Евролигу, которая, несомненно, примет объективное решение по результатам расследования. Мы уверены, что выиграли в честной борьбе, а ошибки являются частью любого матча, главное, чтобы они не носили преднамеренного характера. Надеемся, наши партнерские отношения с "Жальгирисом" будут сохранены.