ЦСКА заработал более 1 миллиона евро за выступление в Евролиге

ЦСКА за участие в Евролиге сезона-2016/17 заработал более 1 миллиона евро, информирует официальный сайт турнира. Примерно столько же заработал "Реал". Эти две команды заняли первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

Всего между 16 участниками регулярного чемпионата распределены более 12 миллионов евро. В "Финале четырех" будут распределены еще 3,35 миллиона евро. Также участники получат дополнительные бонусы: 150 тысяч евро за четвертое место, 300 тысяч - за третье, 500 тысяч - за второе и 1 миллион - за первое.

