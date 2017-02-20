ЦСКА выбирает между "Мегаспортом" и "ВТБ Арена парк"

ЦСКА​ в следующем сезоне может сменить домашнюю арену для проведения матчей Евролиги, сообщают "Известия". Армейцы выбирают между дворцом спорта "Мегаспорт", где принимают соперников по еврокубку два последних сезона, и "ВТБ Арена парк", который сдадут в эксплуатацию в этом году.

– Мы неоднократно встречались с руководством "ВТБ Арена парк" – как на уровне топ-менеджеров, так и технических сотрудников, – пояснил президент клуба Андрей Ватутин. – Они интересовались нашими пожеланиями по проектированию арены, наполнению и размеру раздевалок, выбору баскетбольного оборудования и многим другим вопросам. Контакт у нас есть. Но говорить, что мы туда переедем, как только арена будет построена, – преждевременно. Я очень доволен сотрудничеством с "Мегаспортом". Поэтому, скорее всего, это будет очень простая история. Мы посмотрим коммерческие предложения от "ВТБ Арена парк" и "Мегаспорта", сравним их и сделаем свой выбор. В плане логистики и тот и другой зал для нас очень удобно расположен. Радует, что появляется конкуренция между площадками. Пять лет назад о таком можно было только мечтать.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА проводит домашние матчи в УСК ЦСКА имени Александра Гомельского. Данный спорткомплекс не соответствует стандартам Евролиги по вмпестимости.