ЦСКА во второй раз проиграл "Фенербахче"

ЦСКА проиграл "Фенербахче" в рамках регулярного чемпионата Евролиги - (71:77). Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Нандо Де Коло, который набрал 23 очка. Для армейцев это пражение стало вторым в сезоне от стамбульского клуба.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Фенербахче" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20)
Ф: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10).
Ц: Де Коло (23), Хиггинс (11), Воронцевич (8).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
m33
Прекрасно, просто прекрасно )))) Фенербахче с победой!
12:24
Звездоносец
О комментаторах не скажу ничего : на игру команды они не влияют .Насчёт игры ...Игра у нас пропала совсем. У нас нет защиты (по пропущенным на последних местах),а без фундамента хорошего дома не построишь. Чуть скисли Нандо и Милош ,и сразу начались проблемы . Как только перестали много забивать ,ведь соперники не дремлют ,сразу начали проигрывать ,нередко вчистую .Против хорошей защиты у Итудиса нет плана В ,а это -большой минус. Согласен насчёт психологической неустойчивости ,но это с неба не упадёт .Многие ругают не основных игроков .Их очень мало использует Итудис ,а когда надо ,в силу разных причин,то у них не хватает ,прежде всего,опыта выгрызания сложных матчей . Если тренер не пересмотрит своих взглядов на игру команды ,мы можем не попасть даже в число 4 .
11:26
Don Miguel
Сергей, а хамить-то зачем? Или, считаешь, это признак ума? Напрасно.... Сиди себе на диване, и гордись, что спортом никогда и отродясь, где стадион не знаешь, чего смотришь можно не разбираться, а все комментаторы сплошь гении. Армеец правильно заметил, в мире есть очень хорошие комментаторы, у нас есть Владимир Гомельский, у него все по делу и о происходящем на площадке. Еще и не ржет в сложные для команды моменты. Если твой год - это возраст, то можно уже было быть чуть вежливее, я в этот год уже 2 Олимпиады смотрел, не буду даже говорить какие, смысла нет.
10:49
sergey.v1968
Донья каждый раз пишет про комментаторов, каждый раз клянётся, что уж в следующий-то раз будет смотреть 100 % на другом канале, где не будет русскоязычных комментаторов, - но каждый раз возвращается. Ибо нести ахинею хочется, а умишком мы не вышли, чтобы на более серьёзные комментарии сподобится (ну там анализ и прочее), - вот и возвращаемся к троллингу комментаторов. Нет, у Мигелиты бывает звёздный час, когда она на волейбол ходит сама, - тогда она много и захлёбываясь от переполняющего чувства важности, причастности к моменту (а как же - волейбол там только из-за доньи) пишет про зал, людей в зале, про прочую аналитику. Но сейчас звёзды не сошлись.
10:23
Don Miguel
Армеец, я смотрел то ли на матч-арене, то ли на матч-игре, сегодняшние игры были на разных каналах. Российские комментаторы, фамилии называть не буду, а то заступники набегут. Я бы даже сказал, что они не хихикали, а просто ржали, но это грубовато как-то.
00:15
Армеец-1
Don Miguel --------------- Ты, наверное, смотрел трансляцию на венгерском канале??? Я у них смотрел трансляцию УНИКС - Оли. Так там действительно 2 клоуна комментировали и ржали весь матч. Создалось такое впечатление, что их великие венгерские клубы и сборная просто Дрим Тим по отношению ко всей Евролиге! Я смотрел ЦСКА на хорватском канале. Там комментаторы вели себя адекватно.
00:06
Thomas_Boy
Армеец-1 ________ Тут, как мне кажется, ещё нужно пригласить в команду приличного психолога, а то и двух. _____________ И экстрасенса Влада Кадони.
00:04
Армеец-1
saiga 23:33 -------------- 100% согласен с тобой касательно полевых игроков. Не согласен на счёт Итудиса и Ватутина - эти двое не причём, что "герои" начинают обсыкаться из выгодных позиций, когда на пути встают неуступчивые соперники типа Фенера, Реала, Оли, Пао. Тут, как мне кажется, ещё нужно пригласить в команду приличного психолога, а то и двух.
00:01
Thomas_Boy
saiga Пять (!) поражений в 8-ми последних матчах Евролиги, только за это необходимо увольнять тренера вместе с президентом клуба! ___________ Мало. Надо еще уволить группу чирлидерш и техничку тетю Полю. И поменять паркет в зале. Тогда точно заиграют. А сейчас этожепростовселенскийпозор!
23:58 2 февраля
Don Miguel
Как всегда! Доблестная российская рать не щадя живота сражалась, набрав даже больше 10-и очков, а подлые наемники лишили их заслуженной победы! Особенно виноват француз. Жаль, серба не было, тогда бы виноват был он.)))) Да, и не надо так волноваться, вот комментаторам вообще пофиг и площадка, и результат, оне на последних минутах знай себе шутют и хихикают, шутют и хихикают. Когда ЦСКА выигрывает, комментариев от силы два, а тут вон сколько набежало, во главе с австралийским каторжником! Волнуются)))) А не надо, проще надо, проще))))
23:54 2 февраля
Carlos_Valderrama
saiga Пять (!) поражений в 8-ми последних матчах Евролиги, только за это необходимо увольнять тренера вместе с президентом клуба! 23:33 ========== Да бери выше, чё уж там, расстреливать за такое надо, а не увольнять. Просто позор какой-то проиграть 6 раз в 21 матче. Ужас.
23:49 2 февраля
spetrov
Армеец-1, спокойней, камрад. Модераторы тоже люди.
23:46 2 февраля
spetrov
Центровой - да, не помешал бы.
23:36 2 февраля
spetrov
К сожалению, члишком чувствительны потери в составе. Но в любом случае это как раз тот самый случай, когда цыплят по осени считают. ЦВБП!
23:36 2 февраля
saiga
Пять (!) поражений в 8-ми последних матчах Евролиги, только за это необходимо увольнять тренера вместе с президентом клуба! Заодно выставить из ЦСКА Кулагиных, Воронцевича, Фриланда, Фридзона, Антонова к не соответствующих занимаемой должности и перевести Хряпу в почетные капитаны, без права выхода на площадку. И обязательно искать в срочном порядке центрового, мощного форварда с навыками пятого номера и высокого разыгрывающего хорошего уровня.
23:33 2 февраля
Новоуепинни
Надо еще у Норильского никеля пару ярдов взять и закупить леброновджэймсов, гы
23:32 2 февраля
jpanin
Куда свиньи - то лезут ? Вам баскетбол не доступен вообще ... свинья она до корзины не допрыгнет ...
23:26 2 февраля
Новоуепинни
Гы! 00:15 28 ЯНВАРЯ/ЕВРОЛИГА Кори Хиггинс: "ЦСКА возвращается на победный путь"
23:23 2 февраля
Grey Owl
В Фенере 10 равноценных звёзд-легионеров, а у нас играют всякие Кулагины и Фридзоны, которым место в Парме - вот и результат.
23:21 2 февраля
Конский волос
Гений Итудиса поставит все на место. Все выиграть нельзя и невозможно
23:15 2 февраля
Новоуепинни
Разогнать всех! Хватит кормить баскетбольных пиндосов, греков и югославов!
23:10 2 февраля
riper
Команда в большом непорядке.Состав хорош, но что то сломалось.
23:10 2 февраля
Thomas_Boy
Вай-вай-вай, мамавсепропало! Какой позор! Всех уволить! Лохи! Вворотапопастьнемогут!
23:04 2 февраля
ladafan
за последние 15 лет , что болею-переживаю за БК ЦСКА, если не считать пресно памятный сезон,последние игр 10 -это просто ПОЗОР,кто в лес , кто по дрова. ПОЗОР цска!!!ПОЗОР итудис!!!
23:04 2 февраля
Конский волос
Хотя обо всем думает тренер
23:02 2 февраля
Конский волос
Фрилэнд не надо на него гнать. А Кулагин точно думает что он звезда НБА
23:01 2 февраля
Конский волос
Армеец-1 полностью поддерживаю. Воронцевич вместо броска непонятно что.
23:00 2 февраля
ustin007
СКОЛЬКО МОЖНО ПРОИГРЫВАТЬ и уберите наконец Кулагина и Фрилэнда!
22:59 2 февраля
FINIX
Не наш день.
22:57 2 февраля
Конский волос
Да непонятная концовка
22:57 2 февраля