22:47 2 февраля | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА во второй раз проиграл "Фенербахче"

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ЦСКА проиграл "Фенербахче" в рамках регулярного чемпионата Евролиги - (71:77). Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Нандо Де Коло, который набрал 23 очка. Для армейцев это пражение стало вторым в сезоне от стамбульского клуба. 

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20)

Ф: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10).

Ц: Де Коло (23), Хиггинс (11), Воронцевич (8).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (36)
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m33

Прекрасно, просто прекрасно )))) Фенербахче с победой!

12:24

Звездоносец

О комментаторах не скажу ничего : на игру команды они не влияют .Насчёт игры ...Игра у нас пропала совсем. У нас нет защиты (по пропущенным на последних местах),а без фундамента хорошего дома не построишь. Чуть скисли Нандо и Милош ,и сразу начались проблемы . Как только перестали много забивать ,ведь соперники не дремлют ,сразу начали проигрывать ,нередко вчистую .Против хорошей защиты у Итудиса нет плана В ,а это -большой минус. Согласен насчёт психологической неустойчивости ,но это с неба не упадёт .Многие ругают не основных игроков .Их очень мало использует Итудис ,а когда надо ,в силу разных причин,то у них не хватает ,прежде всего,опыта выгрызания сложных матчей . Если тренер не пересмотрит своих взглядов на игру команды ,мы можем не попасть даже в число 4 .

11:26

Don Miguel

Сергей, а хамить-то зачем? Или, считаешь, это признак ума? Напрасно.... Сиди себе на диване, и гордись, что спортом никогда и отродясь, где стадион не знаешь, чего смотришь можно не разбираться, а все комментаторы сплошь гении. Армеец правильно заметил, в мире есть очень хорошие комментаторы, у нас есть Владимир Гомельский, у него все по делу и о происходящем на площадке. Еще и не ржет в сложные для команды моменты. Если твой год - это возраст, то можно уже было быть чуть вежливее, я в этот год уже 2 Олимпиады смотрел, не буду даже говорить какие, смысла нет.

10:49

sergey.v1968

Донья каждый раз пишет про комментаторов, каждый раз клянётся, что уж в следующий-то раз будет смотреть 100 % на другом канале, где не будет русскоязычных комментаторов, - но каждый раз возвращается. Ибо нести ахинею хочется, а умишком мы не вышли, чтобы на более серьёзные комментарии сподобится (ну там анализ и прочее), - вот и возвращаемся к троллингу комментаторов. Нет, у Мигелиты бывает звёздный час, когда она на волейбол ходит сама, - тогда она много и захлёбываясь от переполняющего чувства важности, причастности к моменту (а как же - волейбол там только из-за доньи) пишет про зал, людей в зале, про прочую аналитику. Но сейчас звёзды не сошлись.

10:23

Don Miguel

Армеец, я смотрел то ли на матч-арене, то ли на матч-игре, сегодняшние игры были на разных каналах. Российские комментаторы, фамилии называть не буду, а то заступники набегут. Я бы даже сказал, что они не хихикали, а просто ржали, но это грубовато как-то.

00:15

Армеец-1

Don Miguel --------------- Ты, наверное, смотрел трансляцию на венгерском канале??? Я у них смотрел трансляцию УНИКС - Оли. Так там действительно 2 клоуна комментировали и ржали весь матч. Создалось такое впечатление, что их великие венгерские клубы и сборная просто Дрим Тим по отношению ко всей Евролиге! Я смотрел ЦСКА на хорватском канале. Там комментаторы вели себя адекватно.

00:06

Thomas_Boy

Армеец-1 ________ Тут, как мне кажется, ещё нужно пригласить в команду приличного психолога, а то и двух. _____________ И экстрасенса Влада Кадони.

00:04

Армеец-1

saiga 23:33 -------------- 100% согласен с тобой касательно полевых игроков. Не согласен на счёт Итудиса и Ватутина - эти двое не причём, что "герои" начинают обсыкаться из выгодных позиций, когда на пути встают неуступчивые соперники типа Фенера, Реала, Оли, Пао. Тут, как мне кажется, ещё нужно пригласить в команду приличного психолога, а то и двух.

00:01

Thomas_Boy

saiga Пять (!) поражений в 8-ми последних матчах Евролиги, только за это необходимо увольнять тренера вместе с президентом клуба! ___________ Мало. Надо еще уволить группу чирлидерш и техничку тетю Полю. И поменять паркет в зале. Тогда точно заиграют. А сейчас этожепростовселенскийпозор!

23:58 2 февраля

Don Miguel

Как всегда! Доблестная российская рать не щадя живота сражалась, набрав даже больше 10-и очков, а подлые наемники лишили их заслуженной победы! Особенно виноват француз. Жаль, серба не было, тогда бы виноват был он.)))) Да, и не надо так волноваться, вот комментаторам вообще пофиг и площадка, и результат, оне на последних минутах знай себе шутют и хихикают, шутют и хихикают. Когда ЦСКА выигрывает, комментариев от силы два, а тут вон сколько набежало, во главе с австралийским каторжником! Волнуются)))) А не надо, проще надо, проще))))

23:54 2 февраля

Carlos_Valderrama

saiga Пять (!) поражений в 8-ми последних матчах Евролиги, только за это необходимо увольнять тренера вместе с президентом клуба! 23:33 ========== Да бери выше, чё уж там, расстреливать за такое надо, а не увольнять. Просто позор какой-то проиграть 6 раз в 21 матче. Ужас.

23:49 2 февраля

spetrov

Армеец-1, спокойней, камрад. Модераторы тоже люди.

23:46 2 февраля

spetrov

Центровой - да, не помешал бы.

23:36 2 февраля

spetrov

К сожалению, члишком чувствительны потери в составе. Но в любом случае это как раз тот самый случай, когда цыплят по осени считают. ЦВБП!

23:36 2 февраля

saiga

Пять (!) поражений в 8-ми последних матчах Евролиги, только за это необходимо увольнять тренера вместе с президентом клуба! Заодно выставить из ЦСКА Кулагиных, Воронцевича, Фриланда, Фридзона, Антонова к не соответствующих занимаемой должности и перевести Хряпу в почетные капитаны, без права выхода на площадку. И обязательно искать в срочном порядке центрового, мощного форварда с навыками пятого номера и высокого разыгрывающего хорошего уровня.

23:33 2 февраля

Новоуепинни

Надо еще у Норильского никеля пару ярдов взять и закупить леброновджэймсов, гы

23:32 2 февраля

jpanin

Куда свиньи - то лезут ? Вам баскетбол не доступен вообще ... свинья она до корзины не допрыгнет ...

23:26 2 февраля

Новоуепинни

Гы! 00:15 28 ЯНВАРЯ/ЕВРОЛИГА Кори Хиггинс: "ЦСКА возвращается на победный путь"

23:23 2 февраля

Grey Owl

В Фенере 10 равноценных звёзд-легионеров, а у нас играют всякие Кулагины и Фридзоны, которым место в Парме - вот и результат.

23:21 2 февраля

Конский волос

Гений Итудиса поставит все на место. Все выиграть нельзя и невозможно

23:15 2 февраля

Новоуепинни

Разогнать всех! Хватит кормить баскетбольных пиндосов, греков и югославов!

23:10 2 февраля

riper

Команда в большом непорядке.Состав хорош, но что то сломалось.

23:10 2 февраля

Thomas_Boy

Вай-вай-вай, мамавсепропало! Какой позор! Всех уволить! Лохи! Вворотапопастьнемогут!

23:04 2 февраля

ladafan

за последние 15 лет , что болею-переживаю за БК ЦСКА, если не считать пресно памятный сезон,последние игр 10 -это просто ПОЗОР,кто в лес , кто по дрова. ПОЗОР цска!!!ПОЗОР итудис!!!

23:04 2 февраля

Конский волос

Хотя обо всем думает тренер

23:02 2 февраля

Конский волос

Фрилэнд не надо на него гнать. А Кулагин точно думает что он звезда НБА

23:01 2 февраля

Конский волос

Армеец-1 полностью поддерживаю. Воронцевич вместо броска непонятно что.

23:00 2 февраля

ustin007

СКОЛЬКО МОЖНО ПРОИГРЫВАТЬ и уберите наконец Кулагина и Фрилэнда!

22:59 2 февраля

FINIX

Не наш день.

22:57 2 февраля

Конский волос

Да непонятная концовка

22:57 2 февраля

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