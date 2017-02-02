ЦСКА во второй раз проиграл "Фенербахче"

ЦСКА проиграл "Фенербахче" в рамках регулярного чемпионата Евролиги - (71:77). Самым результативным игроком встречи стал защитник российской команды Нандо Де Коло, который набрал 23 очка. Для армейцев это пражение стало вторым в сезоне от стамбульского клуба.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20)

Ф: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10).

Ц: Де Коло (23), Хиггинс (11), Воронцевич (8).