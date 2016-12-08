23:54 8 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА в гостях обыграл "Милан"

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ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Милан" (79:64). Самыми результативными игроками в составе российской команды стали Дмитрий Кулагин и Аарон Джексон, в активе которых по 14 очков.

Эта победа стала десятой в текущем розыгрыше Евролиги для команды Димитриса Итудиса. После 11 встреч армейцы имеют в активе 21 очко.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) - 64:79 (23:21, 15:15, 16:30, 10:13)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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foreverCSKAforever

С победой!!! Сегодня дуплетом порадовали и хоккеисты, и баскетболисты. Надеюсь, продолжение следует. А от футболистов будем ждать весенней победной серии!!!

00:08

Mig-31

Всех АРМЕЙЦЕВ с ПОБЕДОЙ!!!

00:06

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