ЦСКА в гостях обыграл "Милан"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Милан" (79:64). Самыми результативными игроками в составе российской команды стали Дмитрий Кулагин и Аарон Джексон, в активе которых по 14 очков.
Эта победа стала десятой в текущем розыгрыше Евролиги для команды Димитриса Итудиса. После 11 встреч армейцы имеют в активе 21 очко.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) - 64:79 (23:21, 15:15, 16:30, 10:13)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
foreverCSKAforever
С победой!!! Сегодня дуплетом порадовали и хоккеисты, и баскетболисты. Надеюсь, продолжение следует. А от футболистов будем ждать весенней победной серии!!!
00:08
Mig-31
Всех АРМЕЙЦЕВ с ПОБЕДОЙ!!!
00:06