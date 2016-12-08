ЦСКА в гостях обыграл "Милан"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Милан" (79:64). Самыми результативными игроками в составе российской команды стали Дмитрий Кулагин и Аарон Джексон, в активе которых по 14 очков.



Эта победа стала десятой в текущем розыгрыше Евролиги для команды Димитриса Итудиса. После 11 встреч армейцы имеют в активе 21 очко.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Милан" (Италия) - ЦСКА (Россия) - 64:79 (23:21, 15:15, 16:30, 10:13)