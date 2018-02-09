ЦСКА уступил "Валенсии", несмотря на 30 очков Де Коло

ЦСКА на выезде проиграл "Валенсии" в матче регулярного чемпионата Евролиги (99:103). Это пятое поражение для российской команды, лидирующей в турнирной таблице.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий красно-синих Нандо Де Коло, набравший 30 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Валенсия" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 103:99 (21:23, 28:19, 24:24, 30:33)
В: Грин (19), Дубльевич (18), Абальде (17)
Ц: Де Коло (30), Клиберн (27), Хиггинс (16)
"Уникаха" (Испания) - "Эфес" (Турция) - 81:68 (23:12, 17:16, 23:27, 18:13)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Don Miguel
Гомельский еще в начале игры сказал, что Воронцевич в последние 2 года очень редко играет хорошо. Сглазил... Две дурацкие ошибки на последних секундах, и... получите проигрыш
01:11
alex160554
Хряпе лучше находиться на капитанском мостике, паркет не для него.
00:50