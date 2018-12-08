ЦСКА уступил "Басконии", несмотря на 20 очков Питерса

"Баскония" на своем паркете переиграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Алек Питерс, набравший 20 очков.

Испанская команда идет на 12-й строчке в турнирной таблице, а российский коллектив занимает 3-е место.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Баскония" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 76:73 (21:21, 19:17, 15:17, 21:18)

Б: Пуарье (18), Шенгелия (15), Дженнинг (13)

Ц: Питерс (20), Хиггинс (17), Хайнс (14)