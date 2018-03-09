ЦСКА разгромил "Уникаху", де Коло набрал 23 очка

ЦСКА на своей площадке разгромил "Уникаху" со счетом 101:76 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы одержали восьмую победу в последних девяти встречах турнира и продолжают лидировать в таблице. В следующем матче ЦСКА сыграет против "Фенербахче".
Самым результативным игроком в составе москвичей стал Нандо де Коло, набравший 23 очка, у испанцев 15 очков набрал Неманья Недович.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) – "Уникаха" (Испания) – 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)
Ц: Де Коло (23), Клайберн (13), Родригес (11)
У: Недович (15), Огастин (12), Милосавлевич (8).
foreverCSKAforever
С победой, красно-синие!!!
23:25
П_о_в_а_р
Спартак бы +33 выиграл.
22:40
spetrov
Армейцев с победой!
22:26
Svat66
Спринт чего к тексту докопался, буквоедддддд))))))))))
22:20
Thomas_Boy_
Ага. То есть, если +29 - это не разгром. А +30 - уже да.
22:14
Спринт
В баскетболе победа с разницей более 20 очков - это победа с крупным счетом, и только при преимуществе в 30 и более очков, можно рассуждать о разгроме. Это азбучные истины спорта.
22:01