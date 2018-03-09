21:47 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА разгромил "Уникаху", де Коло набрал 23 очка

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ЦСКА на своей площадке разгромил "Уникаху" со счетом 101:76 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы одержали восьмую победу в последних девяти встречах турнира и продолжают лидировать в таблице. В следующем матче ЦСКА сыграет против "Фенербахче".

Самым результативным игроком в составе москвичей стал Нандо де Коло, набравший 23 очка, у испанцев 15 очков набрал Неманья Недович.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Уникаха" (Испания) – 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)

Ц: Де Коло (23), Клайберн (13), Родригес (11)

У: Недович (15), Огастин (12), Милосавлевич (8).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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foreverCSKAforever

С победой, красно-синие!!!

23:25

П_о_в_а_р

Спартак бы +33 выиграл.

22:40

spetrov

Армейцев с победой!

22:26

Svat66

Спринт чего к тексту докопался, буквоедддддд))))))))))

22:20

Thomas_Boy_

Ага. То есть, если +29 - это не разгром. А +30 - уже да.

22:14

Спринт

В баскетболе победа с разницей более 20 очков - это победа с крупным счетом, и только при преимуществе в 30 и более очков, можно рассуждать о разгроме. Это азбучные истины спорта.

22:01

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