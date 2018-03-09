ЦСКА разгромил "Уникаху", де Коло набрал 23 очка

ЦСКА на своей площадке разгромил "Уникаху" со счетом 101:76 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы одержали восьмую победу в последних девяти встречах турнира и продолжают лидировать в таблице. В следующем матче ЦСКА сыграет против "Фенербахче".

Самым результативным игроком в составе москвичей стал Нандо де Коло, набравший 23 очка, у испанцев 15 очков набрал Неманья Недович.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Уникаха" (Испания) – 101:76 (30:20, 27:23, 22:18, 22:15)

Ц: Де Коло (23), Клайберн (13), Родригес (11)

У: Недович (15), Огастин (12), Милосавлевич (8).