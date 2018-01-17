ЦСКА разгромил "Эфес"

В матче 18-го тура Евролиги ЦСКА в родных стенах нанес разгромное поражение "Эфесу" со счетом 110:79. Самым результативным игроком встречи стал нападающий армейцев Кори Хиггинс, в активе которого 21 очко.

ЦСКА занимает первое место турнирной таблицы, "Эфес" - 15-е.

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ЦСКА (Россия) - "Эфес" (Турция) - 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18)

Ц: Хиггинс (21), Родригес (16), де Коло (15), Клиберн (13).

Э: Мотум (19), Драгич (11), Симон (9), Макколлум (9).

17 января.

Турнирная таблица Евролиги