ЦСКА разгромил "Эфес"

В матче 18-го тура Евролиги ЦСКА в родных стенах нанес разгромное поражение "Эфесу" со счетом 110:79. Самым результативным игроком встречи стал нападающий армейцев Кори Хиггинс, в активе которого 21 очко.
ЦСКА занимает первое место турнирной таблицы, "Эфес" - 15-е.
Евролига
Мужчины
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Эфес" (Турция) - 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18)
Ц: Хиггинс (21), Родригес (16), де Коло (15), Клиберн (13).
Э: Мотум (19), Драгич (11), Симон (9), Макколлум (9).
17 января.
sarkis1957
Слишком уж велика разница в классе....
23:48 17 января
Don Miguel
Итудис, канешна, галава! Я бы ему палец в рот не положил! Измочалил и обескровил да изнеможения соперников иноземцами, а добивать выпустил пятерых россиян! Те спокойненько, без напряга, строго поочередно каждый, сделали по "контрольному в голову"))))..
22:17 17 января
foreverCSKAforever
С победой!!!
22:02 17 января
Helicopter
Ну и результат! Ещё и концовочка с национаььным оттенком.
21:53 17 января