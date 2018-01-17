21:45 17 января | Баскетбол — Евролига

ЦСКА разгромил "Эфес"

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В матче 18-го тура Евролиги ЦСКА в родных стенах нанес разгромное поражение "Эфесу" со счетом 110:79. Самым результативным игроком встречи стал нападающий армейцев Кори Хиггинс, в активе которого 21 очко.

ЦСКА занимает первое место турнирной таблицы, "Эфес" - 15-е.

Евролига

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ЦСКА (Россия) - "Эфес" (Турция) - 110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18)

Ц: Хиггинс (21), Родригес (16), де Коло (15), Клиберн (13).

Э: Мотум (19), Драгич (11), Симон (9), Макколлум (9).

17 января.

Турнирная таблица Евролиги

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sarkis1957

Слишком уж велика разница в классе....

23:48 17 января

Don Miguel

Итудис, канешна, галава! Я бы ему палец в рот не положил! Измочалил и обескровил да изнеможения соперников иноземцами, а добивать выпустил пятерых россиян! Те спокойненько, без напряга, строго поочередно каждый, сделали по "контрольному в голову"))))..

22:17 17 января

foreverCSKAforever

С победой!!!

22:02 17 января

Helicopter

Ну и результат! Ещё и концовочка с национаььным оттенком.

21:53 17 января