ЦСКА разгромил "Барселону"

ЦСКА нанес крупное поражение "Барселоне" в матче регулярного чемпионат Евролиги со счетом 85:61. При этом подопечные Димитриса Итудиса создали солидный задел уже в первой четверти. После первой десятиминутки игры счет встречи был 29:4 в пользу армейского клуба.
Армейцы догнали по количеству побед лидирующий в турнирной таблице "Реал".
Евролига
Регулярный чемпионат
"Барселона" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 61:85 (4:29, 20:19, 23:18, 14:19)
Б: Везенков (14), Райс (10), Копонен (9).
Ц: Де Коло (21), Курбанов (12), Хиггинс (11).
/Fomix/
Thomas_Boy, все смотрели прямой эфир по "Матч Игра", а ты где был? Торрент ТВ, не, не слышал?
01:11
Thomas_Boy
Где игра в прямом эфире, Тина? А ЦСКА молодцы.
01:04
foreverCSKAforever
Вот и Барса узнала, что такое космос.
00:52
belaruss
1-ая четверть -это что то!! дальше можно было уже и не играть, вдвойне приятно что была размазана по паркету Барса
00:50