00:43 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА разгромил "Барселону"

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ЦСКА нанес крупное поражение "Барселоне" в матче регулярного чемпионат Евролиги со счетом 85:61. При этом подопечные Димитриса Итудиса создали солидный задел уже в первой четверти. После первой десятиминутки игры счет встречи был 29:4 в пользу армейского клуба.

Армейцы догнали по количеству побед лидирующий в турнирной таблице "Реал".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 61:85 (4:29, 20:19, 23:18, 14:19)

Б: Везенков (14), Райс (10), Копонен (9).

Ц: Де Коло (21), Курбанов (12), Хиггинс (11).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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/Fomix/

Thomas_Boy, все смотрели прямой эфир по "Матч Игра", а ты где был? Торрент ТВ, не, не слышал?

01:11

Thomas_Boy

Где игра в прямом эфире, Тина? А ЦСКА молодцы.

01:04

foreverCSKAforever

Вот и Барса узнала, что такое космос.

00:52

belaruss

1-ая четверть -это что то!! дальше можно было уже и не играть, вдвойне приятно что была размазана по паркету Барса

00:50

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