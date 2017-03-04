ЦСКА разгромил "Барселону"

ЦСКА нанес крупное поражение "Барселоне" в матче регулярного чемпионат Евролиги со счетом 85:61. При этом подопечные Димитриса Итудиса создали солидный задел уже в первой четверти. После первой десятиминутки игры счет встречи был 29:4 в пользу армейского клуба.

Армейцы догнали по количеству побед лидирующий в турнирной таблице "Реал".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 61:85 (4:29, 20:19, 23:18, 14:19)

Б: Везенков (14), Райс (10), Копонен (9).

Ц: Де Коло (21), Курбанов (12), Хиггинс (11).