ЦСКА проиграл "Реалу"

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл "Реалу" со счетом 85:95. Самым результативным игроком стал защитник мадридцев Серхио Льюль. На его счету 24 очка.

Для армейцев это третье поражение на турнире подряд. Однако команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Последний раз ЦСКА проигрывал в Евролиге три матча подряд в сезоне-2010/11. Тогда команда не вышла из группы.

В следующем туре ЦСКА примет "Милан". Встреча состоится 13 января.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 95:85 (23:24, 27:22, 24:24, 21:15)

Р: Льюль (24), Мачюлис (20), Айон (14), Рэндольф (14).

Ц: Де Коло (18), Теодосич (13).