ЦСКА проиграл "Реалу"

ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл "Реалу" со счетом 85:95. Самым результативным игроком стал защитник мадридцев Серхио Льюль. На его счету 24 очка.
Для армейцев это третье поражение на турнире подряд. Однако команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Последний раз ЦСКА проигрывал в Евролиге три матча подряд в сезоне-2010/11. Тогда команда не вышла из группы.
В следующем туре ЦСКА примет "Милан". Встреча состоится 13 января.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Реал" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 95:85 (23:24, 27:22, 24:24, 21:15)
Р: Льюль (24), Мачюлис (20), Айон (14), Рэндольф (14).
Ц: Де Коло (18), Теодосич (13).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Jigan1609
похоже на какой-то умышленный слив или всеобъемлющее отупение. почему в концовке убрали хряпу, когда до этого он два раза подставился под фол? кто такой огастин и почему его не посадили после того, как он привез -6. для чего брались тайм-ауты, если де коло с теодосичем с упорством баранов лезли под щит и теряли мяч? вообщем вопросов по концовке множество.
01:21
Электросталец
следующий тур в Москве с Милан Армани Джинс, все в руках и голове ЦСКА!
01:20
Алый Дракон
Просто УНИКС и ЦСКА поменялись формами )...
01:20
Излучение Промкооперации и Пищев
Судейство, конечно, песня... ну да ладно, никуда не уйдет первое место в групповом турнире...
01:18
Электросталец
спад продолжается, когда там голову вылечит Димитрис, а, сэр Майкл
01:17
СереХа
Беспредел!
01:14
Carlos_Valderrama
Что с ЦСКА случилось? 3 раза подряд проигрывают
01:13