01:07 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА проиграл "Реалу"

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ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл "Реалу" со счетом 85:95. Самым результативным игроком стал защитник мадридцев Серхио Льюль. На его счету 24 очка.

Для армейцев это третье поражение на турнире подряд. Однако команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице. Последний раз ЦСКА проигрывал в Евролиге три матча подряд в сезоне-2010/11. Тогда команда не вышла из группы.

В следующем туре ЦСКА примет "Милан". Встреча состоится 13 января.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 95:85 (23:24, 27:22, 24:24, 21:15)

Р: Льюль (24), Мачюлис (20), Айон (14), Рэндольф (14).

Ц: Де Коло (18), Теодосич (13).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Jigan1609

похоже на какой-то умышленный слив или всеобъемлющее отупение. почему в концовке убрали хряпу, когда до этого он два раза подставился под фол? кто такой огастин и почему его не посадили после того, как он привез -6. для чего брались тайм-ауты, если де коло с теодосичем с упорством баранов лезли под щит и теряли мяч? вообщем вопросов по концовке множество.

01:21

Электросталец

следующий тур в Москве с Милан Армани Джинс, все в руках и голове ЦСКА!

01:20

Алый Дракон

Просто УНИКС и ЦСКА поменялись формами )...

01:20

Излучение Промкооперации и Пищев

Судейство, конечно, песня... ну да ладно, никуда не уйдет первое место в групповом турнире...

01:18

Электросталец

спад продолжается, когда там голову вылечит Димитрис, а, сэр Майкл

01:17

СереХа

Беспредел!

01:14

Carlos_Valderrama

Что с ЦСКА случилось? 3 раза подряд проигрывают

01:13

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