 ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги. БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:41 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

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В полуфинальном матче Евролиги, проходившем в Стамбуле, ЦСКА уступил "Олимпиакосу" – 78:82. 23 очка набрал защитник армейцев Милош Теодосич, чье участие в этой встрече было под вопросом из-за недолеченной травмы. Он же смазал бросок в концовке игры, которым красно-синие могли сравнять счет.

ЦСКА не сумел пробиться в финал Евролиги и сложил полномочия действующего чемпиона. Другой финалист турнира определится в поединке "Реала" и "Фенербахче".

Стамбул (Турция)

Евролига

"Финал четырех"

1/2 финала

ЦСКА (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) – 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

Ц: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12).

О: Спанулис (14 + 6 передач), Принтезис (14 + 7 подборов), Папаниколау (14 + 9 подборов), Мантзарис (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (51)
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Алый Дракон

Хоть чмока радуется - уже хорошо )... Не зря, бедный, весь день на форуме ошивался )... Ведь и тут, бедолага, аж 3 поста накатал, прежде, чем на него внимание обратили )) Как там, чмока - бгг?))... Ну, иди, напейся, болезный - у тебя ведь седня праздник ) Жалкий, конечно, праздник - российский клуб проиграл ) У других-то нормальные праздники - свадьба там, день рождения, ребенок родился )... А вот у чмоки праздник - когда россияне проигрывают )... Что ж, такова его доля - каков человек, такие у него и праздники )...

20:55

30 лет за ЦСКА!

жек- Не ломай ЧМОшнику кастрюлю.

20:55

Джон....Сильвер

shark смешные коментарии спартачей,,,,,такие же как и либерастов,,,, чем хуже тем кого мы не любим тем нам лучше,,,,гандоны 20:51 - Не надо обобщать из-за одного кретина, по которому психушка плачет! Моя семья- все болельщики Спартака - смотрели этот матч и болели за ЦСКА! И мы этим поражением очень расстроены!

20:55

ЦСКА71

да уж, эмоции сугубо отрицательные, анализировать особо нечего, просто не готовы биться, суета и т.п. - всё как обычно грустно, столько давать бросать трёхи и проигрывать подбор это жесть, финал этой комедии был логическим завершением такой игры, ждём теперь следующего сезона

20:55

sportbeer

Просто подарочьки! Начиная с третьей четверти потрясло всю команду. Бараны слов больше нет.

20:54

30 лет за ЦСКА!

Мдяааа... 80% сидящих на этой ветке те ещё "доброжелатели". А ниче так, что ЦСКА за 16 лет в 15-й раз вышел в Ф4??! Это все остальные лузеры!

20:54

RusSuck

Василис!!!))

20:54

Электросталец

БиБоп, а кто постоянно выигрывает? Из 14 попыток с 2003 года 3 победы! И не сравнивай хоккей, там было с точностью наооборот

20:53

RusSuck

Джон....Сильвер Пшёл вон отсюда, конская шестёрка!))

20:53

Bibigon2000

и тут свиньи погладить влезли! нет слов,модераторы!

20:52

Джон....Сильвер

RusSuck - ИДИОТ! Это тебе от болельщика футбольного Спартака!

20:52

shark

смешные коментарии спартачей,,,,,такие же как и либерастов,,,, чем хуже тем кого мы не любим тем нам лучше,,,,гандоны

20:51

Спам

Теодосичу надо было до последней секунды держать мяч и забить 2 из под кольца

20:51

Djabar

Теодосич - красава! Такого игрока надо до пенсии подписать. И забыть о победах в ЕЛ.

20:50

жек

ЧМОК, А ГДЕ ТЫ БЫЛ ВЧЕРА? НАХУЯ ВЫЛЕЗ???

20:50

BeeBop

ЦСКА: спасибо за отличный сезон...неудача с греками объясняется только неудобным соперником, как в свое время хоккейная команда СССР проигрывала команде ЧСФР..Болельщики-армейцы не оскорбляйте свою команду за один единственный матч...Вы вдумайтесь!!! Мы какой раз подряд в финале четырех?! А постоянно выигрывать нельзя!

20:50

Slim Taller

Непроходимая стена под названием "Олимпиакос".

20:49

Спам

Подборы это что-то...80% не меньше проиграли

20:49

Колючий Пушистик

Теодосич всю игру топил ЦСКА, и утопил таки. Вместо овертайма сделать такую хрень, это просто удавиться должен.

20:48

жек

RusSuck Поздравления дружественному клубу Олимпиакосу от братьев спартаковцев!)) Браво!))===которых осенью будут иметь ВСЕ!

20:48

RusSuck

Олимпиакос и Спартак - красно-белые братья на века!))

20:48

Свинству Бой!

Смотрел урывками. Вели моментами 9-11 очков, а потом побежали в одиночку все решать. Коло два подряд владения профукал, нам влепили 5 очков, этот Чмосич вообще все в концовке провалил. Но главное полностью проиграли подборы.

20:47

Djabar

Как же задолбал этот дебил Теодосич! Каждый раз в самый решающий момент гадит! Можно весь матч простоять незаметно, но решить исход игры. Этот ублюдок всегда обсирается в конце!

20:47

Джон....Сильвер

Самое смешное, что в финале был бы ЦСКА - уверен - стал бы чемпионом, и Реал бы обыграл и Фенер. А вот Олимпиакос точно в финале проиграет!

20:47

maxcds

постоянно одно и тоже

20:47

Спам

Фенер разделает под орех этот Оли

20:46

Армеец-1

Из ЦСКА надо полностью убирать руссо туристо!!!

20:46

совва

Бывает, не всеж выигрывать)

20:46

GerychZ ✯

Кони в своем привычном долбанном репертуаре )

20:46

жек

RusSuck На классе!))======вчера пиндосов поимели!

20:46