ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

В полуфинальном матче Евролиги, проходившем в Стамбуле, ЦСКА уступил "Олимпиакосу" – 78:82. 23 очка набрал защитник армейцев Милош Теодосич, чье участие в этой встрече было под вопросом из-за недолеченной травмы. Он же смазал бросок в концовке игры, которым красно-синие могли сравнять счет.
ЦСКА не сумел пробиться в финал Евролиги и сложил полномочия действующего чемпиона. Другой финалист турнира определится в поединке "Реала" и "Фенербахче".
Стамбул (Турция)
Евролига
"Финал четырех"
1/2 финала
ЦСКА (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) – 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)
Ц: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12).
О: Спанулис (14 + 6 передач), Принтезис (14 + 7 подборов), Папаниколау (14 + 9 подборов), Мантзарис (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Алый Дракон
Хоть чмока радуется - уже хорошо )... Не зря, бедный, весь день на форуме ошивался )... Ведь и тут, бедолага, аж 3 поста накатал, прежде, чем на него внимание обратили )) Как там, чмока - бгг?))... Ну, иди, напейся, болезный - у тебя ведь седня праздник ) Жалкий, конечно, праздник - российский клуб проиграл ) У других-то нормальные праздники - свадьба там, день рождения, ребенок родился )... А вот у чмоки праздник - когда россияне проигрывают )... Что ж, такова его доля - каков человек, такие у него и праздники )...
20:55
30 лет за ЦСКА!
жек- Не ломай ЧМОшнику кастрюлю.
20:55
Джон....Сильвер
shark смешные коментарии спартачей,,,,,такие же как и либерастов,,,, чем хуже тем кого мы не любим тем нам лучше,,,,гандоны 20:51 - Не надо обобщать из-за одного кретина, по которому психушка плачет! Моя семья- все болельщики Спартака - смотрели этот матч и болели за ЦСКА! И мы этим поражением очень расстроены!
20:55
ЦСКА71
да уж, эмоции сугубо отрицательные, анализировать особо нечего, просто не готовы биться, суета и т.п. - всё как обычно грустно, столько давать бросать трёхи и проигрывать подбор это жесть, финал этой комедии был логическим завершением такой игры, ждём теперь следующего сезона
20:55
sportbeer
Просто подарочьки! Начиная с третьей четверти потрясло всю команду. Бараны слов больше нет.
20:54
30 лет за ЦСКА!
Мдяааа... 80% сидящих на этой ветке те ещё "доброжелатели". А ниче так, что ЦСКА за 16 лет в 15-й раз вышел в Ф4??! Это все остальные лузеры!
20:54
RusSuck
Василис!!!))
20:54
Электросталец
БиБоп, а кто постоянно выигрывает? Из 14 попыток с 2003 года 3 победы! И не сравнивай хоккей, там было с точностью наооборот
20:53
RusSuck
Джон....Сильвер Пшёл вон отсюда, конская шестёрка!))
20:53
Bibigon2000
и тут свиньи погладить влезли! нет слов,модераторы!
20:52
Джон....Сильвер
RusSuck - ИДИОТ! Это тебе от болельщика футбольного Спартака!
20:52
shark
смешные коментарии спартачей,,,,,такие же как и либерастов,,,, чем хуже тем кого мы не любим тем нам лучше,,,,гандоны
20:51
Спам
Теодосичу надо было до последней секунды держать мяч и забить 2 из под кольца
20:51
Djabar
Теодосич - красава! Такого игрока надо до пенсии подписать. И забыть о победах в ЕЛ.
20:50
жек
ЧМОК, А ГДЕ ТЫ БЫЛ ВЧЕРА? НАХУЯ ВЫЛЕЗ???
20:50
BeeBop
ЦСКА: спасибо за отличный сезон...неудача с греками объясняется только неудобным соперником, как в свое время хоккейная команда СССР проигрывала команде ЧСФР..Болельщики-армейцы не оскорбляйте свою команду за один единственный матч...Вы вдумайтесь!!! Мы какой раз подряд в финале четырех?! А постоянно выигрывать нельзя!
20:50
Slim Taller
Непроходимая стена под названием "Олимпиакос".
20:49
Спам
Подборы это что-то...80% не меньше проиграли
20:49
Колючий Пушистик
Теодосич всю игру топил ЦСКА, и утопил таки. Вместо овертайма сделать такую хрень, это просто удавиться должен.
20:48
жек
RusSuck Поздравления дружественному клубу Олимпиакосу от братьев спартаковцев!)) Браво!))===которых осенью будут иметь ВСЕ!
20:48
RusSuck
Олимпиакос и Спартак - красно-белые братья на века!))
20:48
Свинству Бой!
Смотрел урывками. Вели моментами 9-11 очков, а потом побежали в одиночку все решать. Коло два подряд владения профукал, нам влепили 5 очков, этот Чмосич вообще все в концовке провалил. Но главное полностью проиграли подборы.
20:47
Djabar
Как же задолбал этот дебил Теодосич! Каждый раз в самый решающий момент гадит! Можно весь матч простоять незаметно, но решить исход игры. Этот ублюдок всегда обсирается в конце!
20:47
Джон....Сильвер
Самое смешное, что в финале был бы ЦСКА - уверен - стал бы чемпионом, и Реал бы обыграл и Фенер. А вот Олимпиакос точно в финале проиграет!
20:47
maxcds
постоянно одно и тоже
20:47
Спам
Фенер разделает под орех этот Оли
20:46
Армеец-1
Из ЦСКА надо полностью убирать руссо туристо!!!
20:46
совва
Бывает, не всеж выигрывать)
20:46
GerychZ ✯
Кони в своем привычном долбанном репертуаре )
20:46
жек
RusSuck На классе!))======вчера пиндосов поимели!
20:46