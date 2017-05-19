ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги

В полуфинальном матче Евролиги, проходившем в Стамбуле, ЦСКА уступил "Олимпиакосу" – 78:82. 23 очка набрал защитник армейцев Милош Теодосич, чье участие в этой встрече было под вопросом из-за недолеченной травмы. Он же смазал бросок в концовке игры, которым красно-синие могли сравнять счет.

ЦСКА не сумел пробиться в финал Евролиги и сложил полномочия действующего чемпиона. Другой финалист турнира определится в поединке "Реала" и "Фенербахче".

Стамбул (Турция)

Евролига

"Финал четырех"

1/2 финала

ЦСКА (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) – 78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

Ц: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12).

О: Спанулис (14 + 6 передач), Принтезис (14 + 7 подборов), Папаниколау (14 + 9 подборов), Мантзарис (12).