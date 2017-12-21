ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в Греции

ЦСКА уступил в матче регулярного чемпионата Евролиги "Олимпиакосу" со счетом 86:88. Самым результативным игроком встечи стал Джамел Маклин, набравший 30 очков. В составе армейцев 21 очко на свой счет записал Нандо Де Коло.
Это поражение стало для ЦСКА третьим в нынешнем розыгрыше Евролиги. "Олимпиакос" догнал армейцев в турнирной таблице. У команд по 23 очка.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия) - 88:86 (23:20, 22:28, 19:20, 24:18)
О: Маклин (30), Спанулис (19), Папаниколау (16).
Ц: Де Коло (21), Родригес (20), Хайнс (17), Клайберн (14), Антонов (10).
alexway.67
Как это в стиле армейцев. почти весь матч вести, а в 4 четверти обос..ться. Когда еще можно было зацепиться за матч, проиграть под своим щитом 4 подбора, а в конце вообще подарить мяч грекам на вводе... Ну проиграли и им пох.. А если б за такую игру на недельку в карцер или на гауптвахту ( армейцы же), глядишь через неделю такую хрень боялись бы допустить. зубами мяч бы выгрызали
01:18
foreverCSKAforever
Будет повод взять реванш в Финале 4-х.
01:16
Gibar
Сколько раз нужно проиграть Олимпиакосу, чтобы убрать тупицу из команды?! Играть в три маленьких, проигрывая свой щит? А Макиева зачем брали в команду? А кто ж должен был Маклину кислород перекрыть? Ох, уж эти героические победы в ничего не решающих матчах, а потом ступор в полуфинале Евролиги! Тупис, езжай домой!
00:31
Армеец-1
Когда, наконец, Ватутин поймёт (Итудис похоже это понял), что гнать надо всю блудню "руссо туристо" из ЦСКА!!!((((( Не тянут они уровни подобных матчей! Их удел Единая Лига ВТБ - там они великие. Но в Евролиге, особенно в ТОП матчах, особенно в ТОП матчах на вылет им ловить нечего - сс.ут.ся они там. Они баласт ЦСКА в борьбе за победу в Евролиге!!!!((((((
00:26
Don Miguel
Абидна кашенна, но виноваты сами и по уши. Четыре раза в конце не подобрать мяч под своим, а потом его еще потерять на вбросе.... Щетельней нада.
00:23
Thomas_Boy_
Не гуд, но всегда побеждать трудно.
00:21
Спринт
Поражение имени Ватутине, который профнепригоден, как президент Клуба ЦСКА. За 4 года не подписать центрового и мучиться всё это время с и.о. большого (по факту в команде давно нет центра с нормальными габаритами в росте и в массе). Ключевой момент всего матча и вообще ситуации в команде, когда в 4-й четверти армейцы проиграли 6 (!!!) подпоров подряд под своим (!) щитом. Без нормального центрового победы в Евролиге ЦСКА не видать. Хорошо хоть, что не было Воронцевича, Хряпы, Фридзона - с ними был бы разгром.
00:21
FINIX
Де Коло на площадке иногда впадал в какой-то ступор. Чачо до поры до времени тянул команду, а под конец тоже заразился. Но тем не менее он всё равно сильнее Теодосича. Обидное поражение.
00:14
MarkThess
Не выиграть им в храме Баскетбола.
00:14