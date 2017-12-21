ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в Греции

ЦСКА уступил в матче регулярного чемпионата Евролиги "Олимпиакосу" со счетом 86:88. Самым результативным игроком встечи стал Джамел Маклин, набравший 30 очков. В составе армейцев 21 очко на свой счет записал Нандо Де Коло.

Это поражение стало для ЦСКА третьим в нынешнем розыгрыше Евролиги. "Олимпиакос" догнал армейцев в турнирной таблице. У команд по 23 очка.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия) - 88:86 (23:20, 22:28, 19:20, 24:18)

О: Маклин (30), Спанулис (19), Папаниколау (16).

Ц: Де Коло (21), Родригес (20), Хайнс (17), Клайберн (14), Антонов (10).