00:02 20 декабря | Баскетбол — Евролига

ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в Греции


ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" - 86:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник греческой команды Жамел Маклин, набравший 30 очко. В составе армейцев 21 очков набрал Нандо Де Коло.

Отметим, что данное поражение для красно-синих стало третьим в этом турнире.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) – ЦСКА – 88:86 (23:20, 22:28, 19:20, 24:18)

О: Маклин (30), Спанулис (19), Папаниколау (16).

Ц: де Коло (21), Родригез (20), Хайнс (17), Клайберн (14).

Турнирная таблица – здесь

 
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