ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в Греции

ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" - 86:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник греческой команды Жамел Маклин, набравший 30 очко. В составе армейцев 21 очков набрал Нандо Де Коло.
Отметим, что данное поражение для красно-синих стало третьим в этом турнире.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Олимпиакос" (Греция) – ЦСКА – 88:86 (23:20, 22:28, 19:20, 24:18)
О: Маклин (30), Спанулис (19), Папаниколау (16).
Ц: де Коло (21), Родригез (20), Хайнс (17), Клайберн (14).