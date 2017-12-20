ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в Греции

ЦСКА потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" - 86:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник греческой команды Жамел Маклин, набравший 30 очко. В составе армейцев 21 очков набрал Нандо Де Коло.

Отметим, что данное поражение для красно-синих стало третьим в этом турнире.