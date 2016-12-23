ЦСКА проиграл "Фенербахче"

ЦСКА на своем паркете в овертайме потерпел поражение от "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Примечателен тот факт, что российской команде удалось набрать всего 4 очка в овертайме. Этой победой турецкая команда прервала серию из двух проигрышей.
Это второе за 14 матчей поражение российской команды в текущем розыгрыше турнира. Напомним, в ноябре армейцы уступили на выезде другому турецкому клубу - "Дарюшафаке".
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция) - 79:95 ОТ (23:13, 18:23, 18:22, 16:17, 4:20)
Ц: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12).
Ф: Диксон (25), Удох (17), Калинич (13).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
super_bear
Главное победили в мае ) А сейчас ЦСКА выступил в роли короля,который подает нищему )
15:53
vinnipuh2
Спам, С Олимпиакосом уже играли в гостях. Проиграли один матч. Всего один. Нечего здесь обсуждать. Что-то не получилось, кто-то сыграл не лучший матч. У конкурентов дела обстоят намного хуже. Будут еще потери? Скорей всего. У конкурентов тоже будут. На данный момент турнирное положение почти идеальное. Это главное. А паниковать, прошу прощения, реально смотреть, как написал один человек ниже, и начинать говорить, что нападение плохое, в защите плохо, "Финал четырех" не выиграть, так это очень реально... С таким "реальным подходом" можно нафантазировать что угодно. Например, что ЦСКА не выйдет в четвертьфинал. Все же было плохо ...в ОДНОМ матче, который проиграли не самой последней команде и аж в овертайме. Это же катастрофа:)
14:34
FINIX
saiga, про Коробкова это была отличная шутка! Я её пожалуй даже запишу.
10:21
Спам
vinnipuh2 Им еще в гостях играть с басконией, фенером, реалом, барсой, пао и оли...Потерь не избежать Очень плохо сыграли многие. В том.ч. фрилэнд, агастин, который либо фолил бы до броска либо вообще не фолил...Хайе очень плохо сыграл. А милош же свежий был, столько потерь сделал...Тащил все на себя, хотя поимнамл что ничего не получается...
09:44
saiga
Воланд с чертовым числом. Паникерство и реальный взгляд - вещи разные по сути, но Тебе этого не понять. ЦСКА не может быть аутсайдером и я любимой команде желаю только побед, поэтому переживаю, что нет сбалансированного состава и идёт явный перекос на пальбу с периметра без грамотной игры внутри зоны как в защите, так и в нападении.
01:57
vinnipuh2
Когда можно увидеть столько комментариев после матча баскетбольного ЦСКА? Когда клуб выиграл Евролигу или проиграл в одном матче:) С учетом игры конкурентов на данный момент у ЦСКА не просто большое, а огромное преимущество (12-2 у ЦСКА, а у 2-6 мест 9-5). И при этом какие-то стоны, предсказания поражения в "Финале четырех" и .т.п. ахинея. Что же творится с болельщиками других команд? Режут вены и из окон сигают?:)
00:38
Электросталец
да, усталость проявилась, не тянут 3 игры в неделю, ничего ум полечат
00:23
Новоуепинни
Де Коло, Джэксон, Фриланд, Теодосич, Хайнц - основа ЦСКА (Москва). ЦСКА Москва, Карл! И это не футбол, где на поле 5+ еще 6 местных )) Ржака
00:01
Voland666
saiga вот ты паникер!)) тебя послушать так можно подумать что ЦСКА аутсайдер.
23:40 23 декабря
foreverCSKAforever
Будет повод взять реванш в финале четырех.
23:15 23 декабря
/Fomix/
Какой ещё Удох?? Удо его фамилия!!!
22:56 23 декабря
saiga
Ужас не в том, что пропустили за 5 минут 20 очков, а в том, что забили всего 4 очка. Для ЦСКА этого созыва главное это нападение, без него матчи не выигрываются. Без нормального (по антропологии и навыкам) центрового хорошей защиты и вариативного нападения не будет. Пока всё нападение держится на вдохновении и мастерстве Де Коло и Теодосича. Хайнц мал ростом даже для нападающего, Агастин не обладает нужными навыками, Фриланд никакой в силовой борьбе и слаб в выборе позиции. Сильно сдали в этом сезоне Хряпа и Воронцевич, класс Кулагиных не соответствует уровню Евролиги. Резерв только в возвращении Коробкова, но каким он предстанет после серьёзной травмы никто не знает. С этим составом ЦСКА Евролиги не выиграть.
22:45 23 декабря
jpanin
В концовке глупо облажались , Огастин на какой хрен фолил и сам наверное не знает , а на овертайм наверное уже ничего не осталось ... Играли только Теодосич , Курбанов , Джексон до овертайма конечно , а что остальные делали непонятно ...
22:44 23 декабря
Don Miguel
Я понимаю, что есть картинка на экране, и там играют в баскетбол. Это - моя игра, я там все вижу. Но из динамиков мне постоянно вешают какую-то лапшу! За 25 секунд до конца мне повесили, что ЦСКА уже выиграл, и даже сообщили, сколько у них теперь очков. За 15 секунд повесили, что "выиграли еще не совсем, но сейчас". Перед дополнительным временем мне повесили, что в Фенере уже играть некому, так что дальше и смотреть нечего. Дальше на уши долетало, "ой, ах, ух, минус 5, минус 11, минус 13". Но я это и без них видел. В конце меня "успокоили", что, все, что я глядел, это полная фигня, ЦСКе ничего не нужно, они просто "валяли ваньку". Если так ко мне относятся, я просто буду выключать звук, и балабольте себе в пустое пространство, если считаете, что, кроме вас, никто "в баскетболе" не разбирается. В вашем "баскетболе" я не разбираюсь точно. А ЦСКе иногда надо поправлять ум, сейчас займутся, думаю, все будет нормально.
22:43 23 декабря
Валерий Милан-Монако
Цска это не Теодосич( Почему игрока не заменили во второй четверти?( это вопрос Итудису((( Игрок который делает три потери(из 15 бросков набирает 10 очков( при этом 4 из них набирает со штрафных(( Проигрывать команде которую обязаны были громить( просто ужас(( Остальные игроки при двух ошибках сажать на скамейку(а этому разрешать делать всё потому что он исключительный(( Зачем тогда такой длинный состав(если можно было сразу выпускать одного Теодосича и не париться(( Игрока нужно было сажать на скамейку в самом начале матча (либо чётко объяснить(что это не шоу игрока с его одним участием((
22:42 23 декабря
малюта
Такое ощущение, что в овертайме армейцы бросали в своё кольцо. И действительно- переживем!!
22:35 23 декабря
brezhnev.vasia
Овертайм -17 а итоговый счет -16...ошибка где-то закралась
22:32 23 декабря
Армеец-1
У команды нет психологии бойца, чтобы биться в кровь и вырывать матч у сильного соперника, когда не идёт игра у лидера атак. Снова сс.ут.ся Фридзон, д. кулагин и Воронцевич. А для чего покупали Фрилэнда для меня до сих пор загадка. Судя по этому матчу, снова получим в в полуфинале от условного Олимпиакоса...
22:31 23 декабря
diskmen
Обидно.Техника в овертайме глюконула и ЦСКА глюкноло.
22:31 23 декабря
Излучение Промкооперации и Пищев
Айртон, хрюкан позорный, АЕК иди поздравь
22:29 23 декабря
Армеец-1
У команды нет психологии бойца, чтобы биться в кровь и вырывать матч у сильного соперника, когда не идёт игра у лидера атак. Судя по этому матчу, снова получим в в полуфинале от условного Олимпиакоса...
22:29 23 декабря
zoostation
Шикарный матч! Был. До оветайма. Потом видимо сказалась усталость ЦСКА после тяжёлого матча в Тель Авиве. Борьбы в ОТ не получилось...
22:28 23 декабря
Helicopter
Огастин касипор. Переживём конечно.
22:27 23 декабря
Айртон
Поздравления Фенеру!))
22:27 23 декабря
grey174
Результат закономерен: из пяти отрезков игры (4 тайма + овертайм) ЦСКА проиграл четыре!!!
22:27 23 декабря
Анастасия Волочкова
Пропустить в овертайме 20 очков...Ужас!
22:24 23 декабря