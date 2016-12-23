ЦСКА проиграл "Фенербахче"

ЦСКА на своем паркете в овертайме потерпел поражение от "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Примечателен тот факт, что российской команде удалось набрать всего 4 очка в овертайме. Этой победой турецкая команда прервала серию из двух проигрышей.

Это второе за 14 матчей поражение российской команды в текущем розыгрыше турнира. Напомним, в ноябре армейцы уступили на выезде другому турецкому клубу - "Дарюшафаке".

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Фенербахче" (Турция) - 79:95 ОТ (23:13, 18:23, 18:22, 16:17, 4:20)

Ц: Теодосич (21), Воронцевич (15), Курбанов (12).

Ф: Диксон (25), Удох (17), Калинич (13).