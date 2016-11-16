ЦСКА проиграл "Дарюшафаке" Блатта

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Дарюшафаке" – 83:91. Отметим, что это поражение стало для подопечных Димитриса Итудиса первым в семи играх турнира. Лучшим снайпером этой встречи стали игрок турецкого клуба Джеймс Андерсон, набравший 20 очков.
Напомним также, что главным тренером "Дарюшафаки" является экс-наставник сборной России, бывший главный тренер "Кливленда" Дэвид Блатт.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Дарюшафака" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 91:83 (30:18, 19:19, 24:20, 18:26)
Д: Андерсон (20), Ванамейкер (18), Клайберн (14).
Ц: Де Коло (17), Хиггинс (17), Теодосич (15).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Митяй Антибомж
Айртон, оно и понятно, что без бабла они ни на что не годны. Как и бомжи в футболе. Разница только в одном, первым светят последние места, а вторым - родной пердив ))
23:19
slager
чпока, ставь все что есть на полный бой ковалев уорд-ВСЕ ЧТО ЕСТЬ-кэф конечно не фонтан-но и не попанский-коегде 1,6-ставь все-продай все что есть)))хотя у тебя ничего нет)))) заложи почку))))можно обе))))) сдай кровь скоко сможешь)))))))))) другие жидкости не надо)))) генофонд нации не надо портить))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) родителей в рабство))))временное)))))в воскресенье в обед выкупишь их-ЭТО ЖЕЛЕЗНО------хоть бабла поднимешь-сходишь хоть куда нибудь---развлечешься-а то уже геморой заработал наверно-троля здесь местных псевдо патриотов)))))))))))))))))))))
23:16
Айртон
Митяй Антибомж Избиение младенцев.)) Скоро лавэ коням перекроют, будут как и всегда на последних местах болтаться.)) Ведь без иностранцев они нули, для Кисуриных и Куделиных выход в плов уже за счастье был.))
23:14
Митяй Антибомж
Дарюшафака )) Сегодня Дарюшей был цска ))
23:10
Митяй Антибомж
В одну калитку размотали )) В последней четверти вообще бросили играть, иначе разница была бы очей 20-30 ))
23:09
slager
П_о_в_а_р Дэвид, вернись!-----ты серьезно?????? это тоже самое как еслиб фанаты футбол барсы при гвардиоле,просили бы назначить мауринью)))))))))))))))) цска играет в прекрасный атакующий баскет-я всегда думал что выиграть евролигу можно только играя жесткий оборон-й вариант баскета-обрадович,ивкович,барцокас мессина--маккаби редкий случай. итудис показал что можно играя крсиво забивая под 100 за матч-взять титул(притом что включить оборону по заказу цска может в люб момент---нынешний баскет итудиса прекрасен-а плохой день при нынешнем тяжелом графике может любой
22:53
slager
roland2013 Читалось сразу же, успел поставить в самом начале на турков когда кф-т был хороший...)))))))))))))))))))))))) а ха ха аха также как и вилочку в прошлый раз? )))))))))))))))))))))))))))))))))))) а на трампа не ставил?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) смешно
22:47
Айртон
Скворцов как комментатор баскетбола гораздо сильнее комментатора Гомельского.)
22:45
slager
да ничего страшного. при нынешней интенсивности турнира-почти как в нба(с учетом игр в лиге втб)-выиграть все не реально. даже голден стэйт проигрывает лэйкерс))) 7-0 было бы даже плохо-успокаивало бы. все равно цска по уровню игры-абсолютный фаворит турнира-атакующий потенциал безграничен и защиту могут включить когда надо-евро вариант голден стэйт. если бы финал играли серией до 2х хотяб побед-кубок можно было бы отдать сразу в москву
22:45
Айртон
Как по мне, Гомельский слабый комментатор. Комментатор, должен создавать атмосферу спортивного праздника, как тот же Дима Губерниев, а у Гомельского все репортажи как с траурной процессии.) Вечно бурчит и чем-то недоволен.)) Кому не нравится Губерниев могу вспомнить Маслаченко, тоже всегда весело комментил.))
22:44
П_о_в_а_р
Дэвид, вернись!
22:42
ЧэКа
Как можно было "проспать" начало 0:13 ???
22:38
redgy
FINIX Гомельский отличный комментатор... американского футбола!)
22:38
zoostation
Вот тебе и лидер. Проиграли там, где не ждали...
22:28
Vladi1313
И вот хз- который раз говорят про постанову, и результат такой, как говорят...а в баскете это так просто....
22:28
roland2013
Читалось сразу же, успел поставить в самом начале на турков когда кф-т был хороший...
22:24
FINIX
Вот вам наглядный пример. Насколько один Гомельский - Владимир, талантливый комментатор, настолько другой - Кирилл - истеричная бездарность, который своим бредом портит всю трансляцию...
22:24
Helicopter
Нандо подменили. Блат конечно хорош. Первое поражение в сезоне. Причем конкретно не залетало.
22:22
Айртон
Молодцы, турки!)
22:22