ЦСКА проиграл "Дарюшафаке" Блатта

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Дарюшафаке" – 83:91. Отметим, что это поражение стало для подопечных Димитриса Итудиса первым в семи играх турнира. Лучшим снайпером этой встречи стали игрок турецкого клуба Джеймс Андерсон, набравший 20 очков.

Напомним также, что главным тренером "Дарюшафаки" является экс-наставник сборной России, бывший главный тренер "Кливленда" Дэвид Блатт.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Дарюшафака" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 91:83 (30:18, 19:19, 24:20, 18:26)

Д: Андерсон (20), Ванамейкер (18), Клайберн (14).

Ц: Де Коло (17), Хиггинс (17), Теодосич (15).

