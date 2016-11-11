ЦСКА продлил победную серию, обыграв "Реал"

ЦСКА на своей площадке одолел "Реал" (91:90) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 28 очков. Причем француз едва не подарил гостям шанс перевести игру в овертайм, потеряв мяч за 3 секунды до финальной сирены при счете 91:88.
Для ЦСКА эта команда стала шестой кряду на старте Евролиги. Москвичи лидируют в свободной таблице регулярного чемпионата. "Реал" потерпел второе поражение и опустился на третью строчку.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) – "Реал" (Испания) – 91:90 (17:26, 32:12, 24:30, 18:22)
Ц: Де Коло (28), Теодосич (15), Курбанов (13 + 8 подборов), Хайнс (10), Хряпа (5 + 7 подборов + 4 передачи).
Р: Юй (21 + 7 передач), Кэрролл (13), Мачюлис (11), Айюн (10 + 7 подборов).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Al Rains
Единственный ЦСКА за который не стыдно, а наоборот... Спасибо ребятам!!! Да здравствуют Итудис и Де Коло!!!
01:03
foreverCSKAforever
С победой!!!
23:56 11 ноября
Don Miguel
Победа, конечно, валидольная, особенно под веселый треп мимополистов. У них Фридзон с Воронцевичем играли "гениально"! Потому как "гениально" фолили! Коуч, правда, гениальности их не оценил, в концовке убрал обоих "гениев", паче один успел за 10 секунд принести -5. Де Коло с Тео в конце немного тянули на себя, и оба неудачно, а Хайнс не подсобил, махая мимо из под кольца. Ладно. Без поражений все равно 30 игр никто не пройдет, пусть лучше будет позже.
23:47 11 ноября
🚀 Русские нагнут весь ми
ЦСКА МОСКВА - вот настоящий королевский клуб!
23:44 11 ноября
ladafan
молодцы! - но че то Де Коло в 4 четверти чудил чуток (Теодосич может укусил). Хотя и видно было, что когда надо поднажмут.
23:10 11 ноября
yspesh4
Имели мы всяких реалов, барселон, олимпиакосов и фенербахче, и будем иметь. А если Кулагин подтянется, то никакие Дончичи не помогут. ЦВБП.
23:04 11 ноября
малюта
В чистУю проиграть ТРИ четверти, но при этом растоптать в одной и выиграть матч!!! Иногда такие победы тоже нужны
22:59 11 ноября
Электросталец
нервно, но хоть здесь победа!
22:46 11 ноября