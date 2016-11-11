ЦСКА продлил победную серию, обыграв "Реал"

ЦСКА на своей площадке одолел "Реал" (91:90) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 28 очков. Причем француз едва не подарил гостям шанс перевести игру в овертайм, потеряв мяч за 3 секунды до финальной сирены при счете 91:88.

Для ЦСКА эта команда стала шестой кряду на старте Евролиги. Москвичи лидируют в свободной таблице регулярного чемпионата. "Реал" потерпел второе поражение и опустился на третью строчку.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Реал" (Испания) – 91:90 (17:26, 32:12, 24:30, 18:22)

Ц: Де Коло (28), Теодосич (15), Курбанов (13 + 8 подборов), Хайнс (10), Хряпа (5 + 7 подборов + 4 передачи).

Р: Юй (21 + 7 передач), Кэрролл (13), Мачюлис (11), Айюн (10 + 7 подборов).