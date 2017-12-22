ЦСКА продал все билеты на матч с "Химками"

ЦСКА сообщил, что продал все билеты на матч регулярного чемпионата Евролиги против "Химок". Встреча пройдет в УСК ЦСКА, вместимость которого составляет 5 000 человек.
Армейцы лидируют в турнирной таблице Евролиги, после 13 игр набрав 23 очка. Клуб из Московской области идет на 6-м месте, имея в активе 21 балл.
Матч ЦСКА – "Химки" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.
⚡ Билетов на матч с "Химками" в продаже больше нет! #CSKAbasket pic.twitter.com/OdHRmiyx95– CSKA Moscow (@cskabasket) 22 декабря 2017 г.