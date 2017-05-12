ЦСКА представил новый логотип и самолет

В преддверии "Финала четырех" Евролиги ЦСКА официально представил новый клубный логотип, а также самолет своего официального перевозчика, ливрея которого исполнена в символике столичного клуба.

– Далеко не каждый европейский футбольный клуб, не говоря уже о баскетбольных, может похвастаться самолетом с собственным логотипом, – отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин. – Хочется, чтобы этот самолет долгое время перевозил пассажиров, которые бы становились болельщиками ЦСКА. Что касается логотипа, то прежний был великолепен, но пришло время сделать его более современным. Надо двигаться вперед.

Обновленный логотип разработан британской компанией и стал результатом полугодового совместного труда клуба и дизайнеров. Официально ЦСКА начнет им пользоваться со следующего сезона.

А вот самолет, фюзеляж которого украшен клубной символикой, армейцы уже опробовали, возвращаясь с выезда в Астане. ЦСКА будет по возможности летать этим бортом на гостевые матчи, но большую часть времени он будет использоваться для регулярных рейсов.

– Самолет мне очень понравился, пользоваться таким – настоящая привилегия, – считает один из лидеров ЦСКА Кайл Хайнс. – Надеюсь, что у людей, которые будут на нем летать, он будет ассоциироваться не только с именем клуба, но и с победами, которые мы постараемся добыть. (Антон БАБОШИН)