ЦСКА предложил увеличить число игроков в заявке на матч Евролиги

ЦСКА на совете акционеров Евролиги в Тель-Авиве предложил увеличить число игроков в заявке команды на матч с 12 до 14. Об этом сообщил президент армейцев Андрей Ватутин.

На заседании был представлен проект календаря Евролиги на следующий сезон. Число участников регулярного чемпионата в следующем сезоне вырастет с 16 до 18.

- Безусловно, распределение игр в "регулярке" еще не раз будет обсуждаться, возможно, чемпионат начнется неделей раньше, но общее число матчей точно вырастет, а вместе с ним – нагрузка на игроков, - цитирует Ватутина официальный сайт ЦСКА. - Сославшись на практику НБА, мы предложили коллегам подумать об увеличении числа баскетболистов в заявке на матч с 12 до 14, так как с учетом национальных чемпионатов общее число игр в сезоне может составить около 80, а это уже практически формат НБА. Посмотрим, как отреагируют клубы на проект календаря и идеи, возникшие в процессе его обсуждения.

Если при участии 16 команд в регулярном чемпионате было пять недель, в ходе которых каждый клуб проводил по два матча, то теперь таких "ударных" семидневок станет девять.