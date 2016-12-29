22:48 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Евролиге

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ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Црвене Звезде" – 67:78. Лучшим снайпером встречи стал форвард армейцев Андрей Воронцевич, набравший 21 очко.

Подопечные Димитриса Итудиса потерпели на турнире третье поражения, проиграв вторую игру Евролиги кряду. При этом по-прежнему является лидером турнирной таблицы.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)

Црв: Кузмич (16+10 подборов), Симонович (14), Дженкинс (11).

Ц: Воронцевич (21), Джексон (10+8 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Армеец-1

Свиньям слова не давали! Ваша команда хотя бы на первенство водокачки в баскетбол играет?!!

23:06

30 лет за ЦСКА!

Айртон - Ты бы пошёл покурил, подумал, как там свиной баскетбол поживает.

23:05

30 лет за ЦСКА!

Ну йопана!!!

23:04

diskmen

Позорная игра кроме Воронцевича и выделить некого . Лидеры ЦСКА Теодосич и Де КОЛО сыграли так что лучше их вообще не выпускали.

23:03

Айртон

Поздравления друзьям из Белграда!)) Спартак и спартаковцы с Вами!))

22:59

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