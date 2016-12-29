ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Евролиге

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Црвене Звезде" – 67:78. Лучшим снайпером встречи стал форвард армейцев Андрей Воронцевич, набравший 21 очко.

Подопечные Димитриса Итудиса потерпели на турнире третье поражения, проиграв вторую игру Евролиги кряду. При этом по-прежнему является лидером турнирной таблицы.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)

Црв: Кузмич (16+10 подборов), Симонович (14), Дженкинс (11).

Ц: Воронцевич (21), Джексон (10+8 передач).