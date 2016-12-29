ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Евролиге

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Црвене Звезде" – 67:78. Лучшим снайпером встречи стал форвард армейцев Андрей Воронцевич, набравший 21 очко.
Подопечные Димитриса Итудиса потерпели на турнире третье поражения, проиграв вторую игру Евролиги кряду. При этом по-прежнему является лидером турнирной таблицы.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Црвена Звезда" (Сербия) – ЦСКА (Россия) – 78:67 (27:14, 21:20, 16:22, 14:11)
Црв: Кузмич (16+10 подборов), Симонович (14), Дженкинс (11).
Ц: Воронцевич (21), Джексон (10+8 передач).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Армеец-1
Свиньям слова не давали! Ваша команда хотя бы на первенство водокачки в баскетбол играет?!!
23:06
30 лет за ЦСКА!
Айртон - Ты бы пошёл покурил, подумал, как там свиной баскетбол поживает.
23:05
30 лет за ЦСКА!
Ну йопана!!!
23:04
diskmen
Позорная игра кроме Воронцевича и выделить некого . Лидеры ЦСКА Теодосич и Де КОЛО сыграли так что лучше их вообще не выпускали.
23:03
Айртон
Поздравления друзьям из Белграда!)) Спартак и спартаковцы с Вами!))
22:59