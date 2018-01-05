ЦСКА потерпел поражение от "Барселоны"

ЦСКА на выезде уступил "Барселоне" в матче регулярного чемпионата Евролиги – 72:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 23 очка.

Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 12 побед в 16 матчах.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17)

Ц: Де Коло (23), Хайнс (10), Родригес (9), Хиггинс (9).