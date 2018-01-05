00:56 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА потерпел поражение от "Барселоны"

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ЦСКА на выезде уступил "Барселоне" в матче регулярного чемпионата Евролиги – 72:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 23 очка.

Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 12 побед в 16 матчах.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17)

Ц: Де Коло (23), Хайнс (10), Родригес (9), Хиггинс (9).

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Бней Иегуда

Читалось.))

04:10

miker65

Ну это просто издевательство Ватутина над русским народом:"Барселона" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17) Ц: Де Коло (23), Хайнс (10), Родригес (9), Хиггинс (9).

03:08

alex160554

Все успехи клубов (за исключением "Химок") достигнуты благодаря легионерам. Если у них что-то не получается , то российские спортсмены не смогут их заменить.В такой огромной стране всего один баскетболист (Алексей Швед) ТОП уровня. Где остальные?

01:57

juventus1978

s buduna :)

01:33

Thomas_Boy_

Жаль.

01:27

Don Miguel

Ну, что Антонов с Курбановым по полезности в минусах, а Воронцевич с Фридзоном возле нуля, нам не привыкать. Что Родригес в испаниях не будет огорчать папу/маму тоже ожидалось. Но как-то не пошло толком у Хиггинса, плох был Хантер, по ходу вылетел Клайберн. И Хайнс с Де Коло вдвоем уже не сдюжили.

01:23

fireman32

Позорная игра.Де Коло и Родригес не вытащат эту команду без нормальных центровых и жесткой игры в обороне.

01:10

Спринт

Очередное поражение имени Ватутина. В игру под названием баскетбол необходимо играть с центровым, которого в составе команды ЦСКА нет уже много сезонов подряд. Игрок с ростом 198 см. играет центра, это даже не анекдот, а гораздо хуже - следствие не профессионализма президента БК. Когда выходит Воронцевич, у команды в обороне вообще проходной двор. Очень слабый российский состав, только для внутреннего пользования в средненькой лиге ВТБ.

01:08

Carlos_Valderrama

Что называется и в хвост и в гриву.

01:06

alexway.67

Сегодня играла не команда ЦСКА, а что то напоминающее фекалии. Или продались за хамон. Такой убогой игры давно не видел

00:59

MarkThess

Нужен толковый центровой.Сколько подборов упускают.

00:58