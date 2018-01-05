ЦСКА потерпел поражение от "Барселоны"

ЦСКА на выезде уступил "Барселоне" в матче регулярного чемпионата Евролиги – 72:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 23 очка.
Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 12 побед в 16 матчах.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Барселона" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17)
Ц: Де Коло (23), Хайнс (10), Родригес (9), Хиггинс (9).
Бней Иегуда
Читалось.))
04:10
miker65
Ну это просто издевательство Ватутина над русским народом:"Барселона" (Испания) - ЦСКА (Россия) - 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17) Ц: Де Коло (23), Хайнс (10), Родригес (9), Хиггинс (9).
03:08
alex160554
Все успехи клубов (за исключением "Химок") достигнуты благодаря легионерам. Если у них что-то не получается , то российские спортсмены не смогут их заменить.В такой огромной стране всего один баскетболист (Алексей Швед) ТОП уровня. Где остальные?
01:57
juventus1978
s buduna :)
01:33
Thomas_Boy_
Жаль.
01:27
Don Miguel
Ну, что Антонов с Курбановым по полезности в минусах, а Воронцевич с Фридзоном возле нуля, нам не привыкать. Что Родригес в испаниях не будет огорчать папу/маму тоже ожидалось. Но как-то не пошло толком у Хиггинса, плох был Хантер, по ходу вылетел Клайберн. И Хайнс с Де Коло вдвоем уже не сдюжили.
01:23
fireman32
Позорная игра.Де Коло и Родригес не вытащат эту команду без нормальных центровых и жесткой игры в обороне.
01:10
Спринт
Очередное поражение имени Ватутина. В игру под названием баскетбол необходимо играть с центровым, которого в составе команды ЦСКА нет уже много сезонов подряд. Игрок с ростом 198 см. играет центра, это даже не анекдот, а гораздо хуже - следствие не профессионализма президента БК. Когда выходит Воронцевич, у команды в обороне вообще проходной двор. Очень слабый российский состав, только для внутреннего пользования в средненькой лиге ВТБ.
01:08
Carlos_Valderrama
Что называется и в хвост и в гриву.
01:06
alexway.67
Сегодня играла не команда ЦСКА, а что то напоминающее фекалии. Или продались за хамон. Такой убогой игры давно не видел
00:59
MarkThess
Нужен толковый центровой.Сколько подборов упускают.
00:58