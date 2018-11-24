ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв "Будучности"

"Будучност" обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги - 93:92. Для армейцев это поражение стало первым в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 19 очков.

Армейцы вместе с "Реалом" и "Фенербахче" лидируют в турнирной таблице Евролиги. На счету команд по 8 побед в 9-ти матчах.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Будучност" (Черногория) - ЦСКА (Россия) - 93:92 (17:21, 18:28, 30:18, 28:25)

Ц: Де Коло (19), Клайберн (15), Петтерс (12), Хиггинс (12), Хайнс (10), Хантер (8), Родригес (6), Боломбой (6), Хакетт (2), Антонов (2).