ЦСКА подпишет Уонамейкера, если Теодосич покинет команду

ЦСКА планирует подписать контракт с защитником "Дарюшафаки" Брэдли Уонамейкером в том случае, если команду покинет Милош Теодосич, сообщает журналист Дэвид Пик в Твиттере. В прошлом сезоне в Евролиге он набирал в среднем 16,6 очка и делал 5 передач.
Ранее сообщалось, что интерес к Теодосичу проявляют несколько клубов НБА. Сербский защитник обещал принять решение о своей будущей карьере в ближайшее время.
lordy
а почему не ленгфорда?
18:51
slager
если есть возможность-надо подписывать и милошу сказать спасибо за все
16:43