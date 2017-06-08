16:27 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА подпишет Уонамейкера, если Теодосич покинет команду

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ЦСКА планирует подписать контракт с защитником "Дарюшафаки" Брэдли Уонамейкером в том случае, если команду покинет Милош Теодосич, сообщает журналист Дэвид Пик в Твиттере. В прошлом сезоне в Евролиге он набирал в среднем 16,6 очка и делал 5 передач.

Ранее сообщалось, что интерес к Теодосичу проявляют несколько клубов НБА. Сербский защитник обещал принять решение о своей будущей карьере в ближайшее время.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lordy

а почему не ленгфорда?

18:51

slager

если есть возможность-надо подписывать и милошу сказать спасибо за все

16:43