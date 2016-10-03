20:36 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА подарит посетившим финал Евролиги-2016 болельщикам медаль "За взятие Берлина"

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ЦСКА приготовил подарок всем болельщикам, посетившим "Финал четырех" Евролиги-2016. Как сообщает официальный сайт клуба, фанаты получат медаль и удостоверение "За взятие Берлина" - именно столица Германии принимала решающие матчи турнира. Для получения награды необходимо доказать свое присутствие на играх в Берлине. 

Армейцы выиграли Евролигу-2015/16, победив в полуфинале "Локомотив" (86:81), а в финале - "Фенербахче" (101:96).

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15548

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