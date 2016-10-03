ЦСКА подарит посетившим финал Евролиги-2016 болельщикам медаль "За взятие Берлина"

ЦСКА приготовил подарок всем болельщикам, посетившим "Финал четырех" Евролиги-2016. Как сообщает официальный сайт клуба, фанаты получат медаль и удостоверение "За взятие Берлина" - именно столица Германии принимала решающие матчи турнира. Для получения награды необходимо доказать свое присутствие на играх в Берлине.

Армейцы выиграли Евролигу-2015/16, победив в полуфинале "Локомотив" (86:81), а в финале - "Фенербахче" (101:96).