00:08 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА переиграл на выезде "Маккаби" из Тель-Авива

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ЦСКА взял верх над "Маккаби" из Тель-Авива в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 80:76. Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Кори Хиггинс, набравший 16 очков. Для российской команды эта победа стала 12-й после 13 игр, что является лучшим показателем в лиге.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – ЦСКА (Россия) – 76:80 (31:16, 15:26, 13:16, 17:22)

М: Гаудлок (19), Радд (16), Сили (14).

Ц: Хиггинс (16), Фридзон (13), Джексон (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Helicopter

Вот что бы было разыгрывай Евролигу не в финале 4-х.

06:03

spetrov

Армейцев с победой!

01:02

Don Miguel

Классная все-таки команда ЦСКА. Еще и странная. Летят -17, и никто, кроме Курбанова в ус не дует. Пришлось Курбанова убрать, чтобы заставить остальных перестать валять Ваньку, а начать играть в баскетбол. И ведь начали! Антонов многовато в защите пропускал из-под себя, но своими трехами все искупил. Фридзон начал было чудить, получив 2 фола за 2 секунды, но потом охолонул, начал и сам забивать, и другим давать. Джексон немного раздражал передержками мяча, но было, кому исправить. И игру спасли! Браво!

00:33

Электросталец

с победой, а Сонька переболел, скока очей-то, не видать?

00:31

adamantane'

Молодцы, что смогли собраться во второй половине 4ой четверти, даже уступая не так уж задолго до конца встречи!

00:25

jpanin

Да , несмотря на глупые потери в концовке и смазанные штрафные Хайнса как то умудрились вытащить эту игру ...

00:24

shpasic

вот у баскетбольного ЦСКА нормальные рекорды!

00:20

FINIX

Вот это реальные молодцы. Очень приятно, что в такой игре проявили себя младший Кулагин и Антонов. Фридзон вспомнил, что он мужик, а вот Воронцевич, похоже, забыл это крепко и надолго.

00:17

Mig-31

Всех АРМЕЙЦЕВ с ПОБЕДОЙ!!!

00:16

ladafan

тут еже некоторые упыри наверняка собирались писать, что без Тео и Де Коло ЦСКА никто. так что скушайте нате!!!молорики!!! а уимз мужик- сдержал обещание)

00:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ