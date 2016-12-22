ЦСКА переиграл на выезде "Маккаби" из Тель-Авива

ЦСКА взял верх над "Маккаби" из Тель-Авива в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 80:76. Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Кори Хиггинс, набравший 16 очков. Для российской команды эта победа стала 12-й после 13 игр, что является лучшим показателем в лиге.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Маккаби" Т-А (Израиль) – ЦСКА (Россия) – 76:80 (31:16, 15:26, 13:16, 17:22)
М: Гаудлок (19), Радд (16), Сили (14).
Ц: Хиггинс (16), Фридзон (13), Джексон (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Helicopter
Вот что бы было разыгрывай Евролигу не в финале 4-х.
06:03
spetrov
Армейцев с победой!
01:02
Don Miguel
Классная все-таки команда ЦСКА. Еще и странная. Летят -17, и никто, кроме Курбанова в ус не дует. Пришлось Курбанова убрать, чтобы заставить остальных перестать валять Ваньку, а начать играть в баскетбол. И ведь начали! Антонов многовато в защите пропускал из-под себя, но своими трехами все искупил. Фридзон начал было чудить, получив 2 фола за 2 секунды, но потом охолонул, начал и сам забивать, и другим давать. Джексон немного раздражал передержками мяча, но было, кому исправить. И игру спасли! Браво!
00:33
Электросталец
с победой, а Сонька переболел, скока очей-то, не видать?
00:31
adamantane'
Молодцы, что смогли собраться во второй половине 4ой четверти, даже уступая не так уж задолго до конца встречи!
00:25
jpanin
Да , несмотря на глупые потери в концовке и смазанные штрафные Хайнса как то умудрились вытащить эту игру ...
00:24
shpasic
вот у баскетбольного ЦСКА нормальные рекорды!
00:20
FINIX
Вот это реальные молодцы. Очень приятно, что в такой игре проявили себя младший Кулагин и Антонов. Фридзон вспомнил, что он мужик, а вот Воронцевич, похоже, забыл это крепко и надолго.
00:17
Mig-31
Всех АРМЕЙЦЕВ с ПОБЕДОЙ!!!
00:16
ladafan
тут еже некоторые упыри наверняка собирались писать, что без Тео и Де Коло ЦСКА никто. так что скушайте нате!!!молорики!!! а уимз мужик- сдержал обещание)
00:15