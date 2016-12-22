ЦСКА переиграл на выезде "Маккаби" из Тель-Авива

ЦСКА взял верх над "Маккаби" из Тель-Авива в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 80:76. Самым результативным игроком в составе армейцев стал защитник Кори Хиггинс, набравший 16 очков. Для российской команды эта победа стала 12-й после 13 игр, что является лучшим показателем в лиге.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" Т-А (Израиль) – ЦСКА (Россия) – 76:80 (31:16, 15:26, 13:16, 17:22)

М: Гаудлок (19), Радд (16), Сили (14).

Ц: Хиггинс (16), Фридзон (13), Джексон (12).