ЦСКА одолел "Эфес Пилсен"

ЦСКА взял верх над "Эфес Пилсеном" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 80:77. Самым результативным игроком встречи стал игрок турецкого клуба Томас Хойртль, набравший 24 очка.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Эфес Пилсен" (Турция) - 80:77 (25:24, 17:11, 23:17, 15:25)
Ц: Де Коло (14), Хайнс (13 + 10 подборов), Хиггинс (11), Джексон (10), Курбанов (10).
Э: Хойртль (24), Ханикатт (16), Браун (11).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
дебар
"Самым результативным игроком встречи стал игрок турецкого клуба Томас Хойртль, набравший 24 очка." Это Эрдель что ли в транскрипции так звучит?
11:33
spadin
Да все нормально у армейцев-финал 4 только в мае-команда мощно стартовала в турнире и сделала задел.Сейчас есть спад который бывает у каждой команды.Так что в Ф-4 армейцы будут-ну а формат его проведения где все решает одна игра подразумевает любой исход.
09:03
diskmen
У ЦСКА появилась психологическая неуверенность.Особенно это касается концовок.Турки с сереной спокойно могли сравнять счёт.Просто повезло.В Литве тоже ваньку валяли за что и поплатились.Итудис сам в шоке от таких матчей.Взяли бы какого не будь длиинного дядю,а то страшно было смотреть как мы проигрываем щит.
00:16
Электросталец
ну хоть так
23:33 27 января
Carlos_Valderrama
У ЦСКА спад. Ближе к плей-офф должны восстановить позиции
23:29 27 января
Thomas_Boy
Давно не читал о плохом Фридзоне, который виноват, разумеется, всегда и во всем.))) А если по делу, то команда немного не в себе. Надеюсь, к Ф-4 это пройдет. Как правило, будущий победитель идет к главному матчу не летящей походкой, а преодолевая некоторые трудности.
23:01 27 января
kopot
не нравится мне такая игра цска..не чемпионская..из под палки.
22:36 27 января
Don Miguel
Пусть так. Не смотря на восторженные песни комментаторов о величии Фридзона, который, под эти песни, получил 2 дурацких фола, когда соперник и на кольцо не смотрел, дал забить из-под себя, еще и промазал из-под кольца. За 2 (две) минуты! Вреда успел нанести больше, чем остальные вместе. Естественно, тренер его задвинул и больше не выпускал. Воронцевич и Кулагин тоже успели почудить, потому и концовочка получилась нервная. Нет, я не против наших, но не надо нам вешать всякую лапшу, какие он великие, мы же видим, хоть вы и комментируете мимо поля.
22:34 27 января
Хрю-хрю
Российские игроки играли просто ужасно. Фридзон мяч поймать в руки не может, Воронцевича сводят судороги, Курбанов, Воронов и Кулагин очень плохо. Вся надежда на иностранцев, но это не очень интересно.
22:29 27 января
belaruss
Андрей Воронцевич, а что это сегодня было?? не , ну всё понятно и ясно,что бывают всякие дни, когда игра идет или нет, но всёравно, нельзя же так опускаться до уровня третьеразрядника
22:28 27 января