ЦСКА одолел "Эфес Пилсен"

ЦСКА взял верх над "Эфес Пилсеном" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 80:77. Самым результативным игроком встречи стал игрок турецкого клуба Томас Хойртль, набравший 24 очка.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Эфес Пилсен" (Турция) - 80:77 (25:24, 17:11, 23:17, 15:25)

Ц: Де Коло (14), Хайнс (13 + 10 подборов), Хиггинс (11), Джексон (10), Курбанов (10).

Э: Хойртль (24), Ханикатт (16), Браун (11).