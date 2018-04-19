ЦСКА одержал вторую победу над "Химками" в плей-офф Евролиги

ЦСКА обыграл "Химки" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги - 89:84. Самым результативным в составе армейцев стал защитник Серхио Родргес, оформивший дабл-дабл - 26 очков и 10 передач. Форвард подмосковной команды Энтони Гилл набрал 24 очка.

Армейцы увеличили свое преимущество в серии - 2:0. Следующий матч команды проведут в Химках 25 апреля

Евролига

1/4 финала

Второй матч

ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) - 89:84 (24:22, 19:23, 25:21, 21:18)

Ц: Родригес (26+10 передач), Хиггинс (19), Клайберн (16), Хантер (14), Антонов (12), Вестерманн (2).

Х: Гилл (24), Швед (12), Маркович (11), Андерсон (11), Дженкинс (9), Вялцев (8), Томас (7), Робинсон (2).

Счет в серии: 2-0.