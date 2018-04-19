ЦСКА одержал вторую победу над "Химками" в плей-офф Евролиги

ЦСКА обыграл "Химки" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги - 89:84. Самым результативным в составе армейцев стал защитник Серхио Родргес, оформивший дабл-дабл - 26 очков и 10 передач. Форвард подмосковной команды Энтони Гилл набрал 24 очка.
Армейцы увеличили свое преимущество в серии - 2:0. Следующий матч команды проведут в Химках 25 апреля
Евролига
1/4 финала
Второй матч
ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) - 89:84 (24:22, 19:23, 25:21, 21:18)
Ц: Родригес (26+10 передач), Хиггинс (19), Клайберн (16), Хантер (14), Антонов (12), Вестерманн (2).
Х: Гилл (24), Швед (12), Маркович (11), Андерсон (11), Дженкинс (9), Вялцев (8), Томас (7), Робинсон (2).
Счет в серии: 2-0.
ksuxa
жалкие потуги Химок ... ЦСКА в конце 2 игры надоело играть в поддавки)
22:48 20 апреля
FINIX
В Ф4 все могут накосячить. ни Пао ни Реал меня за два тура не убедили. Посмотрю сегодня на фенер. Думаю как обычно всё будет решать тренерское умение и фарт.
11:47 20 апреля
Спринт
Единственный нормальный баскетбольный комментатор - это Гомельский. На Матч-ТВ гламурная дама набрала гламурных дилетантов, из-за которых слушать спортивные репортажи просто не возможно. Уровень игры ЦСКА и команды "Химки" в обеих матчах был весьма не высоким. Армейцы без Хайнца и Де Коло станут, однозначно, аутсайдерами финала четырех Евролиги. Ватутин, при наличии самого большого в Европе бюджета, так и не сподобился приобрести нормального центрового и хорошего диспетчера. И, вполне возможный, провал армейцев в решающих матчах Евросезона, будет полностью из-за слабого президента БК ЦСКА, который давно не соответствует занимаемой должности и задачам клуба.
04:03 20 апреля
alex160554
Я уже несколько лет смотрю матчи без звука: раздражают "блеющие" комментаторы. Несколько раз писал на "МатчТВ" - реакции никакой! Эканье становиться нормой. Единственный нормальный комментатор, причем разбирающийся в баскетболе, Роман Скворцов. А в волейболе Владимир Стецко. Молодежь - отстой, хотя и отрастили бороды.
02:38 20 апреля
KARIMOFF
Rusizh - согласен!!! очень раздражает его стиль ховора -ужасть...неужели ему никто не говорит это??? это же уродство... а про игру - ЦСКА в своём стиле: набрать проблем-потом их решать вплоть до ОТ
23:18 19 апреля
yspesh4
Lennon Без Коло шансы на титул, увы, нулевые..... Парню уже пора за океан валить..... А команде нужна перестройка, поскольку последние 2 сезона вытягивали Теодосич и День Коло..... Без них будет жалкое зрелище..... 22:47 /// Дружище, Тео и Коло была лучшая пара за фиг знает сколько лет в Европе. А выхлоп? Мы Сережу купили, Кори давно пора стать лидером, а он то как, то никак. Зачем Кулагина отдали? Он лидер. Плюс центр большой нужен, только под него игру перестраивать надо. Имхо Итудиса менять пора. Как-то так.
23:16 19 апреля
Carlos_Valderrama
В следующем матче конец серии. Химки пытались, но не шмогли.
23:06 19 апреля
yspesh4
Rusizh 22:27 /// Да ладно тебе, Базаревич первый раз комментил. А кто там основным был? Скворцов? Я тоже без звука смотрел, после того, как Гомельский ушел()
22:57 19 апреля
Lennon
Без Коло шансы на титул, увы, нулевые..... Парню уже пора за океан валить..... А команде нужна перестройка, поскольку последние 2 сезона вытягивали Теодосич и День Коло..... Без них будет жалкое зрелище.....
22:47 19 апреля
Курт Лямке
БК Хамки: Мы опять бились на равных, мы навязали борьбу, мы крутые... Чего не хватило? - немного везения!:))))))))))))))))))))
22:42 19 апреля
DenShik
Серхио Родргес - это кто такой? :-)
22:28 19 апреля
Rusizh
Смотрел этот... ааа... матч... на канале... "Матч... ааа... Арена". Очень... аааааа... хорошая игра... Ба-бах! Но... аааа... комментаторы... это... ааааа... что-то с чем-то! Бах! Где... ааааа... таких... аааааааа... берут? ААА??? Пришлось смотреть... аааааааа... без... аааааа... звука... Ба-бах.......
22:27 19 апреля
fireman32
Барцокас своим языком похоронил собственную команду.
22:24 19 апреля