ЦСКА одержал пятую подряд победу в Евролиге, обыграв "Олимпиакос"

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в гостях обыграл "Олимпиакос" со счетом 81:75. Для армейцев эта победа стала пятой подряд в нынешнем розыгрыше турнира. Самым результативным игроком красно-синих стал защитник Нандо Де Коло.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) – ЦСКА (Россия) – 75:81 (21:25, 7:19, 23:22, 24:15)

О: Принтезис (26), Спанулис (14), Берч (10).

Ц: Де Коло (23), Джексон (15), Хайнс (13), Воронцевич (11), Теодосич (10).