ЦСКА одержал пятую подряд победу в Евролиге, обыграв "Олимпиакос"

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в гостях обыграл "Олимпиакос" со счетом 81:75. Для армейцев эта победа стала пятой подряд в нынешнем розыгрыше турнира. Самым результативным игроком красно-синих стал защитник Нандо Де Коло.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Олимпиакос" (Греция) – ЦСКА (Россия) – 75:81 (21:25, 7:19, 23:22, 24:15)
О: Принтезис (26), Спанулис (14), Берч (10).
Ц: Де Коло (23), Джексон (15), Хайнс (13), Воронцевич (11), Теодосич (10).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
foreverCSKAforever
С запасом действовали, но в концовочке, как обычно, заставили понервничать. ЦВБП!!!
00:13
kopot
отскочили в конце..могли и слабину дать..
00:12
Электросталец
ты моя надежда, ты моя отрада! Спасибо, ЦСКА!!!
00:09
Mig-31
ЦСКА ЧЕМПИОН!
00:05