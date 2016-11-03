23:56 3 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА одержал пятую подряд победу в Евролиге, обыграв "Олимпиакос"

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В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в гостях обыграл "Олимпиакос" со счетом 81:75. Для армейцев эта победа стала пятой подряд в нынешнем розыгрыше турнира. Самым результативным игроком красно-синих стал защитник Нандо Де Коло.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Олимпиакос" (Греция) – ЦСКА (Россия) – 75:81 (21:25, 7:19, 23:22, 24:15)

О: Принтезис (26), Спанулис (14), Берч (10).

Ц: Де Коло (23), Джексон (15), Хайнс (13), Воронцевич (11), Теодосич (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

С запасом действовали, но в концовочке, как обычно, заставили понервничать. ЦВБП!!!

00:13

kopot

отскочили в конце..могли и слабину дать..

00:12

Электросталец

ты моя надежда, ты моя отрада! Спасибо, ЦСКА!!!

00:09

Mig-31

ЦСКА ЧЕМПИОН!

00:05

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