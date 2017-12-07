ЦСКА одержал девятую победу в Евролиге, обыграв "Бамберг"

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Бамберг" на своей площадке уступил ЦСКА – 76:92. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, набравший 20 очков. Для российского клуба победа стала девятой в 11 играх турнира.

ЦСКА лидирует в таблице регулярки. "Бамберг" с шестью поражениями занимает девятую строчку. Еще одна российская команда – "Химки", который играет сейчас с "Миланом", – идет шестой. В плей-офф, напомним, выходят первая восьмерка.

В другом поединке "Жальгирис" дома обыграл "Панатинаикос" (80:74). 17 очками отметился форвард хозяев Паулюс Янкунас. Литовцы поднялись на седьмую строчку в таблице. "Панатинаикос", потерпев четвертое поражении, занимает четвертое же место.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – ЦСКА (Россия) – 76:92 (20:22, 19:20, 20:28, 17:22)

Б: Рабит (16), Хикман (13), Радошевич (9).

Ц: Де Коло (20), Клайберн (15 + 9 подборов), Родригес (14 + 7 передач), Антонов (12 + 7 подборов), Хиггинс (12).

"Жальгирис" (Литва) – "Панатинаикос" (Греция) – 80:74 (10:20, 21:13, 33:14, 16:27)

Ж: Янкунас (17), Уайт (13), Пангос (12 + 11 передач).

П: Паппас (16), Синглтон (15), Риверс (11), Калатес (10).