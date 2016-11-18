ЦСКА обыграл "Жальгирис"

ЦСКА на своей площадке обыграл "Жальгирис" в регулярном чемпионате Евролиги. Решающее преимущество армейцы заработали в последней четверти, выиграв ее со счетом 28:17. Самым результативны игроком встречи стал Паулюс Янкаускас, набравший 30 очков. Больше всего очков в составе ЦСКА набрал Милош Теодосич - 25.

В параллельном матче "Дарюшафака", которая в среду нанесла ЦСКА первое поражение в этом сезоне (91:83), проиграла стамбульскому "Галатасараю".

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва) - 95:86 (19:21, 21:20, 27:28, 28:17)

"Галатасарай" (Турция) - "Дарюшафака" (Турция) - 85:81 (17:21, 20:17, 28:17, 20:26)