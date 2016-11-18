22:02 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА обыграл "Жальгирис"

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ЦСКА на своей площадке обыграл "Жальгирис" в регулярном чемпионате Евролиги. Решающее преимущество армейцы заработали в последней четверти, выиграв ее со счетом 28:17. Самым результативны игроком встречи стал Паулюс Янкаускас, набравший 30 очков. Больше всего очков в составе ЦСКА набрал Милош Теодосич - 25. 

В параллельном матче "Дарюшафака", которая в среду нанесла ЦСКА первое поражение в этом сезоне (91:83), проиграла стамбульскому "Галатасараю".

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва) - 95:86 (19:21, 21:20, 27:28, 28:17)

"Галатасарай" (Турция) - "Дарюшафака" (Турция) - 85:81 (17:21, 20:17, 28:17, 20:26)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЦСКА71

Да,с победой!!!

22:59

foreverCSKAforever

С победой!!! Опять заставили понервничать. Хорошо, что безбородов в это время в Туле трудился.

22:50

ЦСКА71

Две игры сегодня и две победы,баскет и футбик.Хорошо)))

22:35

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