21:51 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге, несмотря на 36 очков Лэнгфорда

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ЦСКА одолел УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги - 98:80. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, на счету которого 36 очков.

На счету армейцев четыре победы в четырех играх турнира, казанский клуб проиграл все четыре поединка, в которых принимал участие.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия) - 98:80 (23:20, 24:23, 21:12, 30:25)

Ц: Теодосич (16 + 10 передач), Хиггинс (14), Де Коло (11), Хайнс (10). 

У: Лэнгфорд (36), Колом (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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22:08

zoostation

Нормально. Позабавила концовка, когда мяч не хотел лезть в кольцо и не получилось набрать 100 очков)

22:05

Don Miguel

Как-то очень легко ЦСКА раскидал тех, которым еще до начала турнира было "все по силам". Повеселило, как вся команда хотела набрать сотню, и ни у кого не получилось...

22:04

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