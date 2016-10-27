ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге, несмотря на 36 очков Лэнгфорда

ЦСКА одолел УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги - 98:80. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, на счету которого 36 очков.

На счету армейцев четыре победы в четырех играх турнира, казанский клуб проиграл все четыре поединка, в которых принимал участие.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия) - 98:80 (23:20, 24:23, 21:12, 30:25)

Ц: Теодосич (16 + 10 передач), Хиггинс (14), Де Коло (11), Хайнс (10).

У: Лэнгфорд (36), Колом (12).