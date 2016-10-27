ЦСКА обыграл УНИКС в Евролиге, несмотря на 36 очков Лэнгфорда

ЦСКА одолел УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги - 98:80. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, на счету которого 36 очков.
На счету армейцев четыре победы в четырех играх турнира, казанский клуб проиграл все четыре поединка, в которых принимал участие.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия) - 98:80 (23:20, 24:23, 21:12, 30:25)
Ц: Теодосич (16 + 10 передач), Хиггинс (14), Де Коло (11), Хайнс (10).
У: Лэнгфорд (36), Колом (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
sdgyfjr
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22:31
сабзеро
В хоккей и баскетбол выиграли, остался футбол.
22:28
Helicopter
Уникс пасажир. Химки, Локо в прошлом сезоне огонь высекали, а эти страну позорят.
22:08
zoostation
Нормально. Позабавила концовка, когда мяч не хотел лезть в кольцо и не получилось набрать 100 очков)
22:05
Don Miguel
Как-то очень легко ЦСКА раскидал тех, которым еще до начала турнира было "все по силам". Повеселило, как вся команда хотела набрать сотню, и ни у кого не получилось...
22:04